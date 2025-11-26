Últimas entradas para Cindy Cats en el microestadio de Ferro 2025: precios, fecha de cuándo toca y artistas invitados

Cindy Cast vuelve a tocar el próximo 27 de noviembre en el microestadio Ferro y, si bien los artistas invitados son todavía un misterio, promete una noche llena de buena música. Cómo comprar las entradas, cuánto salen y todo lo que necesitas saber para no perdértelo.

El colectivo de músicos, que ha logrado consolidar su shows como uno de los más esperados y misteriosos del año, volverán a traer artistas de renombre para que canten sus reconocidas canciones reversionadas en un formato atípico, donde la única protagonista es la música.

La propuesta es simple: los fanáticos de la música van a poder disfrutar del virtuosismo de los chicos de Cindy Cats -la banda compuesta por Francisco Alduncin en batería, Pedro Pasquale en guitarra, Axel Introini en teclados, Felipe Herrera en voz, Julián Gallo en el bajo y Gonzalo Isaí Palacios y Carlos Salas en percusión- y se van a poder sorprender con invitados estelares de diferentes géneros musicales.

Juanse, Dillom, Juan Carlos Baglietto, Trueno, Marcela Morelo, Cazzu, Lit Killah, Bersuit Vergarabat, son algunos de los artistas que ya formaron parte de la propuesta 360° del “Cindycato”, la comunidad que se armó naturalmente entre zapadas y escenarios, y contó con referentes de todos los géneros y contextos.

Sin embargo, Cindy Cast nunca anuncia quiénes serán los artistas invitados de la edición, sino que el público se entera en el momento. La idea es vivir una experiencia única, conocer nuevos géneros y sorprenderse con crossovers épicos en un repertorio que atraviesa generaciones y diferentes estilos.

¿Cómo comprar las entradas para Cindy Cast?

Cindy Casta despedirá el 2025 el próximo 27 de noviembre en el Estadio Ferro y ya quedan las últimas entradas. Los tickets se pueden comprar a través de la página oficial de Passline. El precio varía de acuerdo a la ubicación, aunque van desde los $45.000 en adelante.