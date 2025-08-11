Alejandro Garnacho amenazó al Manchester United para irse urgente a otro club

Sigue la novela entre Garnacho y el Manchester United: el ultimátum del futbolista al club.

La novela entre Alejandro Garnacho y Manchester United en este mercado de pases sumó un capítulo más en las últimas horas. A falta de menos de una semana para el comienzo de una nueva temporada de la Premier League, el extremo de la Selección Argentina aún no encontró un nuevo destino a pesar de que está abiertamente peleado con el entrenador Ruben Amorim y que se encuentra dentro de la lista de "transferibles" para el club. En las últimas horas, el futbolista, quien es pretendido por el Chelsea para juntarlo con su compatriota Enzo Fernández, envió un ultimátum para que su salida se resuelva cuanto antes.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el mensaje del 'Bichito' a la dirigencia de los 'Red Devils' fue: "Me venden a Chelsea o me quedo acá sin jugar por los próximos seis o doce meses".

La contundente advertencia se debió a que los 'Blues' ya realizaron algunas ofertas, pero todas fueron rechazadas: ninguna se acercó a los 70 millones de euros que pretenden por el atacante de la 'Albiceleste', con vínculo con el equipo hasta junio de 2028. Además, su venta parece ser la única solución viable, ya que la relación con el director técnico portugués está completamente rota y no hay prácticamente posibilidades de recomponerla.

A la espera de una resolución, Garnacho ya arregló un contrato con el Chelsea

Mientras espera por una resolución en las negociaciones entre ambas partes, Garnacho ya arregló los detalles de su futuro contrato con el conjunto de Londres. El wing nacido en Madrid y nacionalizado argentino priorizó esa oferta por sobre otras que recibió en las últimas semanas (incluidas las del Atlético de Madrid de Julián Álvarez o la de Napoli) y, según informaron diversos medios de Inglaterra, ya acordó los términos de su vínculo en caso de que se concrete la transferencia.

Amorim, DT de Manchester United, explicó qué sucede con Garnacho

Consultado al respecto del atacante argentino, el estratega luso manifestó que "Garnacho es un chico con mucho talento, pero a veces las cosas no salen bien...". Acerca de las situaciones puntuales por las que sacó al "Bichito" del equipo, aseveró que "no se puede explicar específicamente de qué se trata, está claro que quiere algo diferente con un liderazgo diferente , quiere retos nuevos y el mercado está abierto". "Simplemente estoy trabajando con los jugadores que creo que se quedarán", advirtió incluso.

Sobre sus polémicos modos de proceder en el día a día en los entrenamientos de Manchester United, Amorim detalló: "Los jugadores ahora entienden que cuando digo algo, lo hago. No los trato como bebés y tienen reglas que pueden cambiar la forma de entender…". De hecho, sentenció: "Si no entrenas bien, tengo imágenes para mostrártelo y te las muestro adelante de todos".

La relación entre Garnacho y Amorim se rompió por completo y el DT ya decidió que no forme parte del plantel de cara a la próxima temporada.

La salida del "Bichito" de Carrington comenzó a gestarse después de los entredichos y mala relación que se generó con el entrenador, Ruben Amorim, casi sobre el final de la pasada temporada. Con poco protagonismo en el equipo, Garnacho se quejó públicamente por su situación y deslizó que podría marcharse de la institución, algo que el DT no dejó pasar.

Los números de Alejandro Garnacho en Manchester United