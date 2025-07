Sonríe Julián Álvarez: Atlético Madrid busca a otro futbolista de la Selección Argentina

El 'Colchonero' quiere reforzarse con otro futbolista de la Selección Argentina tras la llegada de Thiago Almada.

El Atlético de Madrid sigue muy activo en este mercado de pases y las últimas horas se dio a conocer que está detrás de otro jugador de la Selección Argentina para sumarlo como refuerzo. El conjunto español que cuenta con Julián Álvarez como su gran figura y que la semana pasada incorporó a Thiago Almada, campeón del mundo en Qatar 2022 y de gran presente futbolístico, suena como posible destino para Alejandro Garnacho.

El joven extremo de 21 años que juega en Manchester United quedó afuera de la consideración del entrenador Ruben Amorim, quien lo sacó del equipo titular en el tramo final de la pasada temporada y ya anunció que no contará con él de cara al futuro. El club inglés decretó que tanto él como otros de sus compañeros "prescindibles" en el plantel se entrenen a contraturno, e incluso apoyó la postura del DT para que busquen rápidamente otro equipo antes de que finalice el mes. Según informó la BBC, el 'Colchonero' apareció como nuevo interesado por el 'Bichito' junto con Chelsea y Napoli para sumarle un nuevo socio en el ataque a la 'Araña' tras la llegada del ex Botafogo y Lyon.

Garnacho, buscado por Atlético de Madrid: cuánto pide Manchester United

En caso de que se concrete la operación, el atacante regresaría a uno de los equipos en los que se formó como profesional: después de comenzar en la cantera del Getafe, en 2015 pasó a integrar las divisiones inferiores del "Aleti". En 2020, con 16 años, se realizó su pase a los 'Red Devils', en donde debutó en la Premier League y se consolidó como una gran promesa; incluso, se lo llegó a considerar como el heredero de una leyenda de la institución como Cristiano Ronaldo.

El gran impedimento para la salida del extremo de la 'Albiceleste' en estas últimas semanas fue el alto monto que el club inglés pidió por él: Chelsea rechazó pagar los 70 millones de euros que pretendían en Manchester para dejarlo ir, y las demandas fueron a al baja con el correr de los días. Según el medio británico, el 'Colchonero' estaría dispuesto a desembolsar cerca de 30 millones por su ficha.

Entre 2015 y 2020, Garnacho fue parte de las divisiones inferiores del Atlético de Madrid.

Los números de Garnacho en Manchester United

Partidos: 144.

Goles: 26.

Asistencias: 22.

La relación entre Garnacho y Amorim en Manchester United

En un comienzo, el exentrenador de Sporting Lisboa decidió mantenerlo en el banco de suplentes y lo criticó públicamente. Aunque luego le reconoció su trabajo en los entrenamientos y le devolvió la titularidad, sobre el final de la temporada prefirió sacarlo del equipo y todo indica que la situación entre ambos no tiene retorno.

Según informaron periodistas ingleses, Amorim le comunicó a Garnacho que no lo tendrá en cuenta para la campaña 2025/2026 y deberá buscarse nuevo club. Todo sucedió después de que el futbolista, de 20 años, criticara la determinación del portugués de ponerlo solo 20 minutos en la segunda parte de la final de la Europa League frente a Tottenham en el estadio Nuevo San Mamés. “Cuando no metés goles, al final necesitás más cosas. Creo que hasta llegar a la final he jugado todas las rondas y ayudado al equipo. Hoy jugar 20 minutos…no sé", había dicho minutos después de la finalización del encuentro Garnacho en la rueda de prensa.