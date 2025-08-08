Garnacho arregló su contrató con un poderoso de Europa y sorprendió a Manchester United

Garnacho, a un paso de irse de Manchester United: el poderoso equipo con el que llegó a un acuerdo contractual.

La novela alrededor de Alejandro Garnacho en el mercado de pases europeo se encuentra cerca de llegar al final. Luego de varias semanas de espera, el jugador de la Selección Argentina alcanzó un acuerdo contractual con el Chelsea de Enzo Fernández y su salida de Manchester United parece inminente.

Según revelaron medios ingleses y el periodista Fabrizio Romano, especialista en transferencias, Garnacho ha acordado todos los detalles personales con el Chelsea, club al que eligió por sobre otros que lo están buscando desde que fue declarado prescindible. Ahora falta que los "Blues" inicien negociaciones con Manchester United, en una operación que rondaría los 80 millones de euros.

La salida del "Bichito" de Carrington comenzó a gestarse después de los entredichos y mala relación que se generó con el entrenador, Ruben Amorim, casi sobre el final de la pasada temporada. Con poco protagonismo en el equipo, Garnacho se quejó públicamente por su situación y deslizó que podría marcharse de la institución, algo que el DT no dejó pasar.

Al regreso de las vacaciones, Amorim decidió apartar a varios jugadores en el entrenamiento y uno de ellos fue el formado en Atlético de Madrid. Para colmo, en los primeros días del mercado de transferencias, el club compró a Bryan Mbeumo del Brentford, por 81 millones de euros, al brasileño Matheus Cunha de Wolverhampton, por 73 millones, y por último a Benjamin Šeško de RB Leipzig, por 76,5 millones, todos ellos delanteros.

Aunque restará saber qué sucede en las charlas entre Chelsea y el "United", Garnacho dejará un buen recuerdo en los "Red Devils", a pesar de una última temporada frustrante para todo el equipo. Desde su debut en 2022, el nacido en España pero con nacionalidad argentina jugó 144 partidos, en los que marcó 26 goles y brindó 22 asistencias, y obtuvo la Copa de la Liga en 2023 y la FA Cup en 2024.

En la temporada 2024/2025, el extremo disputó 58 partidos con la camiseta de los "Diablos Rojos" contando todas las competencias, en los que marcó 11 goles, dio 10 asistencias y recibió 5 tarjetas amarillas.

Los detalles que reveló Amorim sobre relación con garnacho

El pasado 4 de agosto, Amorim manifestó que "Garnacho es un chico con mucho talento, pero a veces las cosas no salen bien...". Acerca de las situaciones puntuales por las que sacó al "Bichito" del equipo, aseveró que "no se puede explicar específicamente de qué se trata, está claro que quiere algo diferente con un liderazgo diferente , quiere retos nuevos y el mercado está abierto". "Simplemente estoy trabajando con los jugadores que creo que se quedarán", advirtió incluso.

Por otro lado, con respecto a sus polémicos modos de proceder en el día a día en los entrenamientos de Manchester United, Amorim explicó: "Los jugadores ahora entienden que cuando digo algo, lo hago. No los trato como bebés y tienen reglas que pueden cambiar la forma de entender…". De hecho, sentenció: "Si no entrenas bien, tengo imágenes para mostrártelo y te las muestro adelante de todos".

