Hijo mayor de Trump se compromete con Bettina Anderson, de la alta sociedad de Palm Beach, según NYT

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su hijo mayor, Donald Trump Jr., está prometido con Bettina Anderson, una mujer de la alta sociedad de Palm Beach, informó el lunes a última hora el diario The New York Times.

Según el diario, Trump hizo el anuncio en una fiesta navideña en la Casa Blanca. Reuters no pudo contactar inmediatamente con un representante de Donald Trump Jr.

Esta es la tercera vez que Donald Trump Jr. se compromete. Antes estuvo casado durante 12 años con Vanessa, una exmodelo y actriz, y tuvieron cinco hijos. Vanessa solicitó el divorcio en 2018. Posteriormente se comprometió con Kimberly Guilfoyle, una presentadora de la televisión estadounidense.

Los informes de prensa sugieren que Trump Jr. y Anderson han estado saliendo durante aproximadamente un año y habían viajado a Udaipur, en la India, para asistir a la celebración de una boda el mes pasado.

Con información de Reuters