Los 10 refuerzos más caros de la historia de River: las compras más caras que hizo

Los jugadores más caros de la historia de River.

Sin duda alguna, el apodo al cual esta sujeto River Plate no es una mera casualidad del destino. Desde los albores del profesionalismo, el Millonario se destacó por conformar grandes equipos, cuyos jugadores estuvieron valuados en los precios más altos del fútbol doméstico. Esto le permitió en más de una oportunidad vender a futbolistas a cifras exorbitantes, como fue en 1957 la de Enrique Omar Sívori a la Juventus por 10 millones de pesos de la época. O mucho más cercano en el tiempo, las ventas de Julián Álvarez al Manchester City y Franco Mastantuono a Real Madrid.

Pero también se caracterizó a lo largo de su historia por poder tener una de las billeteras más abultadas de la región, lo que le brindó en más de una oportunidad la posibilidad de realizar fuertes erogaciones de dinero para reforzarse en diferentes momentos. Algo que no siempre salió bien, como en el último año y medio de compras del club. Pero que en otros momentos le dieron la chance al elenco de Núñez de dar un salto de calidad.

Estos son los 10 refuerzos más caros de la historia de River

1 - Lucas Pratto

El Oso aparece como el refuerzo más caro de la historia del club. El Millonario desembolsó en un principio por él 11.5 millones de dólares al Sao Paulo. Y por objetivos y demandas de compras, el número aumentó a 14 millones de dólares, una cifra que no fue superada hasta el momento, pero al mismo tiempo, una inversión que está fuera de discusión para cualquier hincha de River dada la alegría que le dio el delantero a la gente con sus goles a Boca en la ida y la vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018 que ganó en Madrid.

Lucas Pratto, héroe de Madrid.

2 - Kevin Castaño

El colombiano jugaba en el Krasnodar de Rusia y en la Selección de Colombia cuando River posó sus ojos en él. Para su pase, el conjunto de Núñez tuvo que desembolsar la suma de 13 millones de dólares. Una inversión que hasta el momento no dio los frutos deseados.

3 - Maximiliano Salas

Por el delantero, River decidió ejecutar la cláusula de salida que tenía en Racing de 8 millones de dólares, pero la cifra superó los 10 millones entre gastos administrativos e impositivos, lo que la posiciona tercera en el podio. Uno de los pases más controvertidos de los últimos tiempos por no haber acuerdo entre clubes.

4 - Sebastián Driussi

Por la vuelta del futbolista, River decidió erogar 10 millones de dólares al Atlanta United. Un delantero que tuvo un gran primer paso por el club, pero del que aún se espera más y Marcelo Gallardo confió para traer.

5 - Rodrigo Villagra

Una de las peores inversiones del elenco Millonario. Los de Núñez debieron abonar alrededor de 9 millones de dólares por el mediocampista en febrero de 2024, pero le costó ganarse un lugar en el equipo, primero con Martín Demichelis y después con Marcelo Gallardo, y terminó emigrando hacia el fútbol ruso.

6 - Miguel Borja

El delantero llegó a River por 8.6 millones de dólares desde Junior de Barranquilla en 2022, con un rendimiento algo irregular. Nunca fue del gusto del hincha y se fue por la puerta de atrás libre a fines de 2025.

Miguel Borja, un resistido.

7 - Lucas Martínez Quarta

El regreso del futbolista con pasado en la Selección Argentina fue por poco más de siete millones de dólares pagados a la Fiorentina.

8 - Esequiel Barco

El volante campeón con Independiente en el Maracaná de la Copa Sudamericana 2017 llegó a River proveniente del Atlanta United por siete millones de dólares en forma inicial.

9 - Nicolás De La Cruz

Por De la Cruz, River abonó cuatro millones por el 30% de la ficha al Liverpool uruguayo. Y después le compró otro 20% por unos 3.4 millones de dólares (un total de más de siete millones).

10 - Ariel Ortega

Completa el ranking el Burrito, procedente del Parma por poco más de cinco millones de dólares en el 2000.