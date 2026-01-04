Sonríe Gallardo: River Plate cerró a su cuarto refuerzo en este mercado de pases

Festeja Gallardo con el cuarto refuerzo que River cerró en las últimas horas de este mercado de pases.

River Plate cerró a un nuevo refuerzo en este mercado de pases, quien en las próximas horas se sumará a la pretemporada que el plantel está realizando en Ezeiza bajo las órdenes del entrenador Marcelo Gallardo. Matías Viña es el futbolista que llegará al 'Millonario' de cara a la próxima temporada: el uruguayo de 28 años viene de Flamengo, Brasil, equipo con el que recientemente fue campeón de la Copa Libertadores 2025, y cedido a préstamo por un año con una obligación de compra por objetivos y un cargo de 500.000 dólares.

El lateral izquierdo tuvo un paso por Nacional en su país, por el 'Mengao' y Palmeiras en Brasil, y también jugó entre 2021 y 2024 en Europa. En 2020 fue parte del Equipo Ideal de América y tiene en sus vitrinas tres Libertadores: la última fue con el conjunto dirigido por Filipe Luis en esta campaña, mientras que las otras dos fueron el bicampeonato que el 'Verdao' logró en 2020 y 2021. Es la cuarta incorporación del cuadro de Núñez luego de los fichajes de Aníbal Moreno y Fausto Vera, y el regreso de Tomás Galván desde Vélez Sarsfield, quien será tenido en cuenta; el 'Muñeco' lo buscó para tener un reemplazo para Marcos Acuña en su posición y poder utilizar al 'Huevo' en una faceta más ofensiva dentro del campo de juego.

equipo ideal 2020

Quién es Matías Viña, el cuarto refuerzo del River de Gallardo en el mercado de pases

Si bien el defensor que anhela el entrenador viste la camiseta del "Mengao", lo cierto es que en 2025 no tuvo tanto rodaje en la cancha y esto desembocaría en su salida. De hecho, más allá de su nivel quedó a la sombra de Ayrton Lucas y Alex Sandro jugando sólo diez encuentros en todo el año. Para colmo, tampoco llegó a disputar un partido de Copa Libertadores, certamen que el club ganó contra Palmeiras en la final y que lo llevó a disputar la Intercontinental.

Ante esta situación, se abrió una puerta para él que no sólo le puede dar más minutos en cancha, sino también perfilarlo para jugar el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con la Selección de Uruguay. Si bien esto último dependerá de Marcelo Bielsa a la hora de convocarlo, el lateral izquierdo tiene serias chances de estar en el torneo ya que es un habitual citado por el rosarino. Cabe destacar que, en caso de que llegue al River de Gallardo, afrontaría tanto los campeonatos locales como la Sudamericana y puede haber rotación en su posición con Acuña.

Los números de Viña en su carrera

Clubes : Nacional de Montevideo; Palmeiras; Roma de Italia; Bournemouth de Inglaterra Sassuolo de Italia y Flamengo de Brasil.

: Nacional de Montevideo; Palmeiras; Roma de Italia; Bournemouth de Inglaterra Sassuolo de Italia y Flamengo de Brasil. Partidos jugados : 221 (+43 con la Selección de Uruguay).

: 221 (+43 con la Selección de Uruguay). Goles : 13 (+1).

: 13 (+1). Asistencias : 23 (+4).

: 23 (+4). Títulos: Torneo Intermedio 2017 y 2018, Torneo Apertura 2018, Torneo Clausura 2019, Supercopa Uruguaya 2019 y Campeonato Uruguayo 2019 con Nacional; Campeonato Paulista 2020, Copa de Brasil 2020, Copa Libertadores 2020 y 2021 con Palmeiras; Conference League 2022 con la Roma de Italia; Campeonato Carioca 2024, Copa de Brasil 2024, Serie A 2025 y Copa Libertadores 2025 con Flamengo.

Viña ganó en tres ocasiones la Copa Libertadores: dos veces con el Palmeiras en 2020 y 2021, y la última con Flamengo en 2025.

El presente de Acuña en la pretemporada: incertidumbre por sus constantes molestias físicas

"Marcos Acuña algunos días entrena y otros no", expresó el periodista Germán García Grova en Radio La Red. Una noticia que estaría vinculada con los problemas físicos que el jugador afronta. Al punto que obliga a una improvisación por parte del cuerpo técnico: "Matías Galarza está jugando de lateral izquierdo en las práctica", agregó. Este contexto fue uno de los motivos por el que Gallardo y la dirigencia de River se movieron activamente en este mercado de pases para buscarle un reemplazante que le pueda dar más minutos de descanso.