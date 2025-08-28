Quién es Andreas Pereira, la gran superestrella por la que Palmeiras apuesta todo para el cruce contra River

A semanas del partido clave ante River por Copa Libertadores, Palmeiras cerró en las últimas horas la contratación de Andreas Pereira, el mediocampista brasileño que llega desde el Fulham de la Premier League. El Verdao pagó 10 millones de euros por el pase del volante ofensivo de 29 años, quien firmará contrato hasta 2029.

La operación se concretó pensando específicamente en los cuartos de final de la Copa Libertadores contra el equipo de Marcelo Gallardo, que se disputarán el 17 de septiembre en el Monumental y el 24 del mismo mes en el Allianz Parque.

¿Quién es Andreas Pereira?

Andreas Pereira nació en Duffel, Bélgica, el 1 de enero de 1996, durante la época en que su padre Marcos Pereira desarrollaba su carrera futbolística en Europa. Su madre es belga de ascendencia alemana, mientras que su papá es un ex futbolista brasileño que lo motivó desde chico a seguir sus pasos en el fútbol. Se crió futbolísticamente en Bélgica con el PSV Eindhoven hasta los 15 años, cuando fue fichado por el Manchester United en 2011. Sir Alex Ferguson lo descubrió personalmente y lo llevó a las inferiores de los Red Devils, donde debutó profesionalmente en 2014.

El mediocampista construyó su carrera con préstamos y transferencias que lo llevaron por los principales clubes de Europa y Brasil. Pasó por Granada y Valencia en España, donde ganó experiencia en La Liga durante temporadas completas como titular. También jugó en la Serie A italiana con la Lazio, antes de regresar a Sudamérica para vestir la camiseta de Flamengo entre 2021 y 2022. En el Mengao vivió una experiencia agridulce: perdió la final de Copa Libertadores 2021 contra Palmeiras por un error propio que derivó en el gol de Deyverson, pero se redimió al año siguiente conquistando la misma copa como campeón.

Desde mediados de 2022, Pereira milita en el Fulham de la Premier League, donde se consolidó como una pieza fundamental del equipo. Disputó 119 partidos en tres temporadas con los Cottagers, marcando 10 goles y brindando 22 asistencias en todas las competiciones. Su rendimiento le valió convocatorias regulares a la selección brasileña, donde suma 10 partidos oficiales bajo las órdenes del técnico Carlo Ancelotti. El jugador presionó para salir del club inglés en este mercado de pases, ya que había perdido su lugar como titular en el inicio de la temporada 2024-25.

Las características técnicas de Andreas Pereira lo convierten en una pieza ideal para el esquema táctico de Abel Ferreira en Palmeiras. Se desempeña como mediocampista ofensivo, aunque puede jugar como segunda punta o por las bandas según las necesidades del equipo. Es ambidiestro, con gran habilidad para el regate en espacios reducidos y precisión en los pases filtrados. Su experiencia internacional y su conocimiento del fútbol sudamericano lo transforman en un refuerzo estratégico para afrontar la serie contra River.

La llegada de Pereira responde a la necesidad de Palmeiras de reemplazar a Richard Ríos, el mediocampista colombiano que fue vendido al Benfica por 27 millones de euros después del Mundial de Clubes. Desde la partida de Ríos, Abel Ferreira rotó entre varios jugadores en esa posición, incluyendo a Emiliano Martínez, Raphael Veiga, Lucas Evangelista, Aníbal Moreno y Allan, sin encontrar la estabilidad deseada. El técnico portugués considera que Pereira puede aportar la jerarquía y experiencia necesarias para consolidar el mediocampo en una serie tan exigente como la que se avecina.

El cruce entre River y Palmeiras promete ser uno de los platos fuertes de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ambos equipos figuran entre los principales candidatos al título continental, y la incorporación de Pereira agrega un condimento extra a una serie que ya generaba gran expectativa. El mediocampista podrá ser inscripto en la lista de buena fe hasta 72 horas antes del primer partido, por lo que estará habilitado para debutar contra el Millonario. Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico observan con atención cada movimiento del rival brasileño, sabiendo que enfrentarán a un equipo que invirtió más de 40 millones de euros en refuerzos para esta temporada.