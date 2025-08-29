Más que Chiquito Romero: el dato sobre Armani que enloquece a todo River

El dato sobre Armani en los penales que enloquece a todo River.

Franco Armani volvió a ser noticia tras lucirse en una tanda de penales en tan sólo 7 días en favor de River Plate. El arquero campeón del mundo con la Selección Argentina brilló contra Libertad de Paraguay en los octavos de final de la Libertadores y lo hizo contra Unión de Santa Fe en la misma instancia de la Copa Argentina. Con sus números, el oriundo de Casilda alcanzó una marca con la que supera a Sergio "Chiquito" Romero y enloqueció a los hinchas del conjunto "Millonario".

El "Pulpo" contuvo 34 remates desde los doce pasos después de atajar dos tanto contra el "Tatengue" como también uno la semana pasada ante el elenco paraguayo. A su vez, en 2025 fue protagonista contra Talleres de Córdoba en la Supercopa Internacional, pero allí los de Marcelo Gallardo perdieron la serie a pesar del gran rendimiento del guardameta. De esta manera, no sólo cortaron la racha de 6 años sin ganar una tanda, sino que además Armani se adueña de otro récord importante en su exitosa carrera.

Armani lidera el ranking de penales atajados por arqueros argentinos en los últimos años

El nacido en Casilda, provincia de Santa Fe, contuvo 34 remates de los 187 que le patearon en los clubes por los que pasó y la Selección Argentina. Por otro lado, Romero acumula un total de 29 en su carrera sobre 111 ejecutados. A su vez, completan la lista del top 5: Roberto "Pato" Abbondanzieri -el máximo atajador en la historia de Boca con 29-, Agustín Rossi (26) y Emiliano "Dibu" Martínez (18). La estadística corresponde a los últimos 35 años y al hombre de River fue al que más le patearon con respecto a sus colegas.

Por supuesto, el "Pulpo" volvió a ser noticia debido a que River no ganaba una serie desde el año 2019 cuando eliminaron a Cruzeiro en octavos de final de la Copa Libertadores. De hecho, fue sumamente criticado por las definiciones por esa vía en la que los de Núñez quedaron en el camino -7 fueron con Armani y la restante con Ezequiel Centurión-. Sin embargo, la historia cambió en tan sólo dos semanas para el portero que ocupa el tercer lugar en el ranking de arqueros con más partidos jugados en la institución detrás de Amadeo Carrizo (522) y Ubaldo Matildo "Pato" Fillol (406).

El detalle de los penales atajados por Armani en su carrera

En River Plate : le patearon 71, atajó 16, no atajó 66 y desviaron los 5 restantes.

: le patearon 71, atajó 16, no atajó 66 y desviaron los 5 restantes. En Atlético Nacional de Colombia : le patearon 59, atajó 16, no atajó 59 y desviaron los 10 restantes.

: le patearon 59, atajó 16, no atajó 59 y desviaron los 10 restantes. En Deportivo Merlo : le patearon 5, atajó uno, no atajó 3 y desviaron el restante.

: le patearon 5, atajó uno, no atajó 3 y desviaron el restante. En la Selección Argentina: le patearon 7 de los cuales atajó uno y no los seis restantes.

Franco Armani es el arquero argentino con más penales atajados en los últimos 35 años.

Los números de Armani en el arco de River