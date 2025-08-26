La furia de Gallardo con Quintero en River antes del empate de Lanús: "¡La p... madre!"

La furia de Galllardo con Quintero en River antes del empate de Lanús

Marcelo Gallardo volvió a ser noticia durante el partido entre Lanús y River Plate, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino llevado a cabo en La Fortaleza, ya que protagonizó un escandaloso momento. Es que el "Muñeco" explotó de bronca contra Juan Fernando Quintero, segundos antes del gol del 1-1 que logró Rodrigo Castillo para el "Granate" sobre el final del encuentro. El "Millonario" lo ganaba con el tanto de Gonzalo Montiel, pero el dueño de casa llegó a la igualdad con el grito del ex Gimnasia de La Plata.

El entrenador más ganador de la historia del club de Núñez seguía atentamente los movimientos de sus futbolistas en el verde césped y apuntó contra "Juanfer" por perder una disputa de pelota clave en la mitad del campo. El ex Racing no tuvo la intensidad suficiente a la hora de chocar en el aire con su adversario, que se llevó el balón y un instante más tarde llegó a la igualdad del dueño de casa, que le ahogó el festejo a la "Banda" que se aseguraba tres puntos manteniéndose como líder de la Zona B. Si bien todavía lo es más allá de este resultado adverso, el DT no pudo ocultar su fastidio con el talentoso "10" por la pelota que no retuvo.

Luego de un cambio de frente de Kevin Castaño directamente para su compatriota, este último no llegó a conectar de cabeza y esto enfureció al técnico que no pudo guardar su enojo. El "Muñeco" giró mientras esbozó un fuerte insulto. "¡la puta madre!", y luego volvió a mirar la acción en el campo de juego. Poco después, tras una gran jugada el equipo de Mauricio Pellegrino llegó a la igualdad para quitarle la oportunidad al visitante de ganarle en La Fortaleza. Cabe destacar que también contra Libertad de Paraguay ya tuvieron un encontronazo, cuando el crack colombiano se molestó por el cambio que hizo Gallardo, en el que lo sacó del verde césped para que ingresara Matías Galarza Fonda.

La bronca de Marcelo Gallardo contra Juanfer Quintero en Lanús vs. River

Los números de Juanfer Quintero en River

Partidos jugados : 104.

: 104. Goles : 19.

: 19. Asistencias : 16.

: 16. Títulos: Supercopa Argentina 2018, Copa Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019 y Copa Argentina 2019.

Lo que se viene para River y Lanús

River primero se cruzará con Unión de Santa Fe en los octavos de Copa Argentina el jueves 28 de agosto en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, luego recibirá a San Martín de San Juan el domingo 31 por el torneo doméstico y también a mediados del mes próximo jugará por la Libertadores ante Palmeiras (17 y 24/9). Antes de esta serie disputará la octava jornada del campeonato, cuando visite a Estudiantes de La Plata en UNO el fin de semana previo.

Por su parte, el próximo compromiso para los de zona sur será ante Vélez Sarsfield el próximo sábado 30 de agosto en el Estadio José Amalfitani, por la séptima fecha del Torneo Clausura. Por otro lado, el "Granate" continúa con vida tanto en la Sudamericana (16 y 23 de septiembre vs. Fluminense) como en la Copa Argentina (vs. Argentinos Juniors el lunes 8 de septiembre por cuartos de final).