La reacción de Juanfer Quintero con Gallardo tras el cambio en River vs Libertad

Cuando promediaba el segundo tiempo se dio una llamativa situación para el conjunto de River Plate y, especialmente, con Marcelo Gallardo y Juan Fernando Quintero, el crack colombiano. El futbolista fue reemplazado luego de que Giuliano Galoppo haya sido expulsado. Para compensar en el mediocampo, River puso a Galarza Fonda por el colombiano, eso no le gustó nada al enganche que se fue haciendo gestos.

La primera reacción de Juanfer Quintero no fue para nada buena y sorprendió a todos los hinchas de River que no podían creer lo que estaba pasando ya que, en primer lugar, pensaban que el indicado para salir era Nacho Fernández y que, en segundo lugar, el 10 no suele hacer gestos.