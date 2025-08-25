"Me hubiese gustado": se ofreció a jugar en River, lo rechazaron y es la figura de Racing

Sosa quiso volver a River pero no lo dejaron

El paso del tiempo permite que algunos detalles del mercado de pases salgan a la luz y en este caso hay un jugador que le hubiese gustado tener una oportunidad con la camiseta de River. Aunque no le atendieron el teléfono cuando se ofreció para pegar la vuelta y ahora es una de las figuras de Racing en la Copa Libertadores.

En muchas oportunidades, los pases se dan porque un jugador tiene la chance de salir de un club y es el que se ofrece. Son negociaciones que se suelen resolver de manera rápida pero depende que el técnico lo apruebe. Algo que no sucedió en el 2024. "Mi sueño era debutar en River y lo cumplí. Me hubiese gustado tener otro rodaje, porque jugué poco y al tiempo irme", expresó Santiago Sosa en charla con Diario Olé. El volante fue al Atlanta United de la MLS en febrero del 2021 por 6 millones de dólares.

Sosa quiso volver a River pero no lo dejaron

El jugador reconoció que a mediados del 2023 ya contaba con la chance de regresar a la Argentina. Uno de los primeros en sondearlo fue Tigre pero no le seducía la propuesta. Mientras que Racing apareció a comienzos de la siguiente temporada después de recibir una respuesta negativa desde el Millonario y no dudó en aceptar la oferta que Gustavo Costas le hizo.

"Me gustó mucho la idea de Racing de un club grande que en ese momento jugaba la Sudamericana. Fue una decisión muy difícil, te soy sincero, porque todavía no quería volver a la Argentina, pero la tomé convencido. Y fue un gran paso para todo lo que vino", comentó Sosa. Estuvo a préstamo por una temporada, pero la Academia decidió hacer uso de la opción de compra y en diciembre del 2024 se quedó con la totalidad de su ficha y para desprenderse de la misma pretende una cifra de casi 10 millones de dólares.

¿Quién lo rechazó en River?

Una de las posiciones que el River de Martín Demichelis tuvo problemas para reforzar y encontrar una figura adecuada fue la del volante central. Es que la salida de Enzo Pérez había dejado un enorme hueco que fue muy complicado rellenar. De hecho, se apostó por Rodrigo Villagra y Nicolás Fonseca, pero ninguno de los dos rindió y en la actualidad no forman parte del plantel, ya que fueron vendidos.

Tras el paso del tiempo, se conoció que Santiago Sosa se había ofrecido en el mercado de pases de verano del 2024. "En diciembre tenía muchas ganas de volver a River, me moría por volver. Me dijeron que no estaban interesados y alguno que otro no me atendió el teléfono. Obviamente, me dolió porque soy hincha, pero también entendí el momento y que venía de muchos meses sin jugar", señaló hace meses en Radio La Red.

"Me dolió que no me hayan atendido el teléfono, pero son cosas que quedan en el pasado. Por algo lo de River no pasó. Capaz que volvía a River y no jugaba ni un minuto, son futurologías que uno nunca va a saber", profundizó. Lo cierto es que su contratación iba a ser más económica que la de Rodrigo Villagra. Este último costó casi 12 millones y el joven volante se iba a sumar por 12 meses a préstamo y con una opción de 6 millones.