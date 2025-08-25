Rotación plena: el plan de Marcelo Gallardo para River vs. Lanús

Gallardo rota en River vs. Lanús antes de jugar por la Copa Argentina.

Marcelo Gallardo se decidió por la rotación plena en River Plate para visitar a Lanús, por la sexta fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025 en el fútbol argentino. Después del desgaste que significó el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores por penales, el director técnico se inclinará por un "mix" frente al "Granate", a apenas tres días del choque con Unión de Santa Fe por los octavos de la Copa Argentina.

La buena campaña del "Millonario" tanto en la tabla de posiciones anual (marcha segundo) como en el Clausura, donde es el líder de su zona aún con un cotejo menos disputado, le da margen al ídolo para hacer descansar a algunos jugadores que habitualmente son titulares. De esta manera, todos los cañones en esta semana le apuntarán al duelo con el "Tatengue", ya que si logra avanzar enfrentará a Racing en los cuartos.

La posible formación de River vs. Lanús: Gallardo rota y elige un "mix"

En este contexto, todo indica que el "Muñeco" cambiará al menos a la mitad del equipo con respecto a su alineación ideal. Por lo tanto, en La Fortaleza saltarían a la cancha Franco Armani; Gonzalo Montiel o Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Ángel Borja y Bautista Dadín.

De confirmarse este elenco, saldrían entonces Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña, Enzo Pérez, Ignacio "Nacho" Fernández, Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

La lista de concentrados de River vs. Lanús.

Las bajas de River vs. Lanús

Para este compromiso, Gallardo no podrá contar con algunos futbolistas que están lesionados o "tocados" físicamente. Ellos son Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Acuña, Díaz, Pérez, Maximiliano Meza, "Nacho" Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez y Agustín Ruberto. Por otro lado, si bien aparecieron en la lista de concentrados, llegan con lo justo a este cotejo Martínez Quarta, Quintero y Maximiliano Salas.

La probable formación de Lanús vs. River

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Lanús vs. River: hora, TV en vivo y streaming online

El compromiso se jugará el lunes 25 de agosto de 2025 a partir de las 21:15 horas en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. El encuentro será transmitido en vivo en la televisión por ESPN Premium (cable y Pack Fútbol) y contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. En tanto, el streaming correrá por las cuentas de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras alternativas.