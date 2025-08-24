La fortuna inesperada que le entra a River por un exjugador en este mercado de pases

Quién es el futbolista por el que River recibió una inesperada fortuna en el cierre del mercado de pases.

Mientras se disputa la segunda fecha de LaLiga de España, los equipos continúan reforzándose en este mercado de pases de cara al comienzo de una nueva temporada en el fútbol europeo. Tal es el caso de Deportivo Alavés, que en el certamen anterior quedó a tan sólo dos puntos de descender y quiere mejorar su imagen. En las últimas horas, se confirmó que el equipo que dirige Eduardo 'Chacho' Coudet cerró el fichaje de un delantero argentino surgido en las inferiores de River Plate. Esta compra, una apuesta para el conjunto vasco con el objetivo de meterse en los puestos de clasificación a competiciones europeas, le dará un importante ingreso de dinero al 'Millonario'.

El futbolista en cuestión es Lucas Boyé, proveniente del Granada de la Segunda División. El atacante de 29 años llegó por una cifra cercana a los seis millones de euros, de los cuales un porcentaje será destinado a la institución de Núñez por los derechos formativos y el mecanismo de solidaridad. Si bien su debut con el Alavés deberá esperar ya que aún tiene que finalizar un tratamiento por una lesión en una de sus rodillas, el oriundo de San Gregorio, provincia de Santa Fe, ya definió la continuidad de su carrera en la más alta categoría del fútbol español.

Cuánto dinero le ingresa a River por la venta de Boyé a Alavés

Gracias al mecanismo de solidaridad que establece la FIFA, River recibirá el 2.25% del monto total de la transferencia ya que el jugador pasó por el club entre los 14 y los 19 años. De esta manera, son 130 mil euros (unos 145 mil dólares) los que ingresan a las arcas del 'Millonario' por el delantero que debutó en junio de 2014 (en un partido frente a Ferro Carril Oeste por los 16vos de final de la Copa Argentina), cuando Marcelo Gallardo recién asumía la dirección técnica en reemplazo de Ramón Díaz.

Durante ese tiempo Boyé tuvo varias apariciones, pero nunca pudo ganarse un lugar en el equipo titular con una delantera integrada por el uruguayo Rodrigo Mora y el colombiano Teófilo Gutiérrez, además de un ídolo de la institución como Fernando Cavenaghi. Tiempo después, en búsqueda de más continuidad, arribó a Newell's Old Boys en 2015 y más tarde dio el salto a Europa.

Boyé convirtió apenas dos goles en su paso por el 'Millonario' y fue parte del plantel campeón de la Copa Sudamericana 2014.

Los números de Boyé en River

37 partidos disputados.

2 goles.

Sin asistencias.

Un título: Copa Sudamericana 2014.

El mensaje de bienvenida de Alavés a Boyé

"El Deportivo Alavés y el Granada CF han alcanzado un acuerdo para el traspaso del futbolista Lucas Boyé al club alavesista. El delantero argentino se convierte en el octavo fichaje de este mercado estival y reforzará el ataque babazorro hasta 2029.

A sus 29 años, Lucas Boyé se ha confirmado como un atacante goleador, versátil, dinámico y con una enorme capacidad asociativa que sabe, también, lo que es defender la camiseta de la selección argentina. El jugador ya se encuentra en Vitoria-Gasteiz para continuar con su proceso de recuperación y ponerse lo antes posible y en las mejores condiciones a las órdenes del técnico Coudet".