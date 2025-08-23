Alarma en River: se lesionó un referente y otro defensor no jugaría ante Lanús

Alarma en River: los referentes que pierde Gallardo por lesión.

A pesar de la felicidad que significó en River Plate la clasificación a cuartos de final de Copa Libertadores, en el "Millonario" se encendió la alarma por la lesión de un referente del plantel de Marcelo Gallardo. Se trata de Gonzalo "Pity" Martínez, que padeció un desgarro muscular en la pierna y se perderá varios partidos.

El zurdo, de 32 años, que había quedado afuera del banco de suplentes frente a Libertad de Paraguay, se resintió de la molestia que arrastraba en el isquiotibial derecho y estará, como mínimo, dos semanas fuera de las canchas, por lo que su regreso recién se daría frente a Estudiantes de La Plata, en la fecha 8 del Torneo Clausura.

Cabe recordar que es la tercera lesión que sufre Martínez en lo que va del 2025, todas distensiones musculares. La primera, a comienzos de año, había sido en la misma zona que en esta oportunidad, mientras que la otra fue en el sóleo de la pierna izquierda, que le llevó un tiempo de recuperación de tres semanas y media.

La otra preocupación en River

Además del "Pity", otro jugador por el que existe preocupación es Paulo Díaz. El chileno, que debió abandonar la cancha el pasado jueves contra Libertad al comienzo del segundo tiempo, tiene un fuerte dolor en el tobillo y será evaluado en las próximas horas.

Todo indica que el defensor, de 31 años, no será parte del partido de este lunes ante Lanús, en condición de visitante, ya que será resguardado hasta que se recupere totalmente del problema que lo aqueja. Con los partidos determinantes que se avecinan, Gallardo no quiere arriesgarlo y perderlo por más tiempo.

Además, cabe recordar que el "Millo" perderá por todo el semestre a Germán Pezzella por una lesión en la rodilla y Lucas Martínez Quarta viene de recuperarse de una lesión en la rodilla, por lo que las opciones en la zona central en la defensa no sobran.

Por otro lado, restará saber cómo se encuentra Sebastián Driussi, que también finalizó el cuentro de Libertadores con dolor en el tobillo, el mismo en el que sufrió una lesión en el Mundial de Clubes.

¿Cuándo se juega River - Palmeiras?

Hasta el momento, la CONMEBOL no confirmó cómo se van a desarrollar cada uno de los partidos correspondientes a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Aunque se tiene conocimiento de dos detalles. El primero es que la serie se va a definir en Brasil, debido a que Palmeiras sacó puntaje ideal en la Fase de Grupos. Por ende, la ida va a ser en el Estadio Monumental.

Por otro lado, el calendario del certamen señala que todos los partidos de ida se van a disputar del 16 al 18 de agosto. Mientras que las revanchas quedan reservadas para la semana del 23 al 25. Esto expone un largo tiempo de preparación para cada uno de los equipos. En tanto que las semifinales se disputarán del 21 al 29 de octubre. La gran final quedó reservada para el 29 de noviembre en Lima, Perú.