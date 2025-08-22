Revelaron lo menos pensado sobre el futuro de Armani tras ser héroe vs. Libertad: "Se va"

Revelaron lo menos pensado sobre el futuro de Armani tras ser héroe vs. Libertad

Franco Armani se convirtió en el principal héroe de la noche en el Estadio Monumental después de atajar el último penal de la serie de River Plate contra Libertad de Paraguay en el cruce correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores. Horas después del hecho con el que el nacido en Casilda, Santa Fe, cortó una larga racha sin ganar tandas de penales se conoció un detalle impensado sobre su futuro. Si bien su contrato se extiende hasta diciembre del 2026, lo cierto es que lo que se viene para él puede cambiar completamente sus planes.

El campeón de todo con la Selección Argentina que a su vez es el arquero más ganador de la historia del fútbol de nuestro país con 27 títulos tendría decidido qué hacer una vez que culmine su vínculo. Según aseguraron desde ESPN, existe la chance de que no vuelva al Atlético Nacional de Colombia como surgió en algún momento y que cuelgue los guantes en Núñez donde para muchos ya es ídolo indiscutido. Por supuesto, dependerá de su decisión y el acuerdo al que llegue con la dirigencia, pero la posibilidad está más latente que nunca.

Qué pasará con Armani una vez que se termine su contrato con River

"El 16 de octubre cumple 39 años y se va a retirar seguramente con la camiseta de River teniendo 40 porque su contrato vence en diciembre del 2026. Él naturalmente había anunciado su retiro de la Selección Argentina pero lo que modificó fue el plan de retirarse en Atlético Nacional de Medellín donde lo adoran y ganó la Copa Libertadores en 2016. Pensaba retirarse ahí pero al renovar con por dos temporadas se va a retirar aquí", lanzó el periodista Gustavo Yarroch en ESPN dando a entender que el "Pulpo" ya tiene asegurado lo que hará. Por otro lado, agregó que desde la dirigencia pretenden que se quede trabajando en la institución como un referente para los jóvenes arqueros de las inferiores.

Franco Armani, determinante en la historia de River Plate

El mensaje del Dibu Martínez a Franco Armani tras ser héroe en los penales en River vs. Libertad

El arquero y excompañero en la Selección Argentina aprovechó la ocasión para dejarle un mensaje al santafesino en su cuenta de Instagram que no pasó desapercibido. A través de la mencionada red social, el arquero "Millonario" compartió una imagen abrazado a Enzo Pérez tras lograr la clasificación a cuartos de la Copa Libertadores -donde jugarán ante Palmeiras- y el "Dibu" no dudó en escribir: "Claroooo Pulpo", haciendo referencia al apodo del guardameta casildense.

Los números de Franco Armani en River