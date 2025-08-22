Con Franco Armani como figura, River zafó del papelón y clasificó en los penales

River Plate protagonizó un partido muy peleado y tuvo la victoria después de haber jugado muy mal. A pesar de que comenzó ganando a los 29 minutos del primer tiempo con gol de Sebastián Driussi, el tanto de Robert Rojas sobre el final del primer tiempo llevó el duelo a los penales, en los que el conjunto paraguayo logró el empate y llegó a los penales en los que, finalmente, Franco Armani fue figura.

Después de un partido trabado, complicado y que se fue a los penales, River ganó y zafó después de un partido espantoso por parte del conjunto que dirige Marcelo Gallardo. Gracias a Franco Armani venció a Libertad y pasó a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En los primeros 45 minutos, River mostró destellos de buen juego aunque sufrió mucha en la faceta defensiva; la anotación de Rojas llegó desde un córner en contra prácticamente sin oposición de la marca. La tarjeta roja que le mostraron al volante con pasado en Banfield y el insólito cambio del 'Muñeco' al reemplazar a Juanfer Quintero dejó al equipo sin ideas, no sólo por la desventaja numérica sino también por la falta de ideas para generar juego. Sobre el final, el local sufrió y estuvo al borde de que le conviertan el segundo gol en varias ocasiones.

River Plate se puso en ventaja gracias a un tanto de Sebastián Driussi en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Libertad de Paraguay. A los 29 minutos del primer tiempo, el delantero del 'Millonario' capitalizó un rebote en el área chica rival luego de un remate de Facundo Colidio (previa asistencia magistral de Marcos Acuña con un pase de tres dedos) que impactó en el travesaño. Con este resultado, el conjunto que dirige técnicamente Marcelo Gallardo está obteniendo el pase a los cuartos de final del certamen continental.

Cómo fueron los penales de River vs. Libertad

1-0 | Nacho Fernández le pegó fuerte cruzado para River.

1-0 | Pegó en el palo. Recalde pateó cruzado y erró Libertad.

2-0 | Miguel Borja pateó alto y metió el gol para el Millonario.

2-1 | Gol de Libertad. Viera pateó fuerte al medio y anotó para el equipo paraguayo.

2-1 | Erró Acuña para River. Pateó mal el neuquino.

2-1 | Caballero tiró afuera para Libertad. Erró y Armani se tiró bien.

3-1 | Martínez Quarta pateó fuerte y cruzado. Gana River por el momento.

3-1 | Atajó el 'Pulpo' Armani y River está entre los mejores ocho de la Copa Libertadores 2025.

Cómo quedaron los cruces de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Sao Paulo (Brasil) vs. LDU de Quito (Ecuador).

Palmeiras (Brasil) vs. RIVER PLATE (Argentina).

(Argentina). Vélez Sarsfield (Argentina) vs. Racing Club (Argentina).

(Argentina) vs. (Argentina). Estudiantes de La Plata (Argentina) vs. Flamengo (Brasil).

Noticia en desarrollo...