River Plate vs Libertad por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El conjunto millonario llega a este encuentro decisivo tras el empate sin goles conseguido en la ida en Asunción, un resultado que dejó la serie completamente abierta pero con sensaciones diferentes para cada lado. En Paraguay, River terminó claramente mejor en el segundo tiempo gracias a los cambios de Marcelo Gallardo, quien logró imponer la jerarquía de su equipo cuando más lo necesitaba. Esa diferencia debería ampliarse en el Monumental, donde el equipo de Núñez tiene la obligación de hacerse fuerte ante su público.

La confianza en River creció tras la contundente victoria por 4-2 ante Godoy Cruz en el fin de semana, un partido donde Gallardo probó un equipo alternativo que respondió con creces. Jugadores como Giuliano Galoppo, quien marcó un doblete ante el Tomba, y Sebastián Driussi, que viene de anotar dos goles en el Clausura, se perfilan como cartas de gol para esta revancha decisiva. El regreso de figuras importantes como Lucas Martínez Quarta y Juan Fernando Quintero también representa una inyección de calidad.

Por su parte, Libertad llega a este compromiso tras empatar el clásico con Olimpia en Paraguay, donde su técnico Sergio Aquino decidió rotar titulares y suplentes para dosificar el plantel pensando en este encuentro decisivo. El Gumarelo se apoya en su tradicional solidez defensiva y en la experiencia de figuras históricas como Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo, aunque ambos veteranos esperarán su oportunidad desde el banco de suplentes.

El conjunto paraguayo tiene claro que necesita romper el cero para tener chances de avanzar, ya que cualquier empate sin goles lo dejaría eliminado. Lorenzo Melgarejo e Iván Franco serán las principales cartas ofensivas de un equipo que buscará aprovechar alguna distracción defensiva de River para asestar el golpe. Sin embargo, Libertad llega con algunas bajas importantes que complicaron la planificación de Aquino para este encuentro clave.