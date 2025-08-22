EN VIVO
River Plate vs Libertad por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Millonario recibe al conjunto paraguayo en el Monumental buscando sellar su pase a cuartos de final tras el empate sin goles de la ida en Asunción. Cuándo se juega el partido y cómo se podrá ver en vivo.

River Plate se prepara para una noche decisiva cuando reciba al Libertad este jueves en el Estadio MAS Monumental, buscando sellar su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 tras el empate sin goles de la ida en Asunción. El equipo de Marcelo Gallardo llega con confianza después de la goleada por 4-2 ante Godoy Cruz en el Torneo Clausura, mientras que el conjunto paraguayo intentará dar la sorpresa en Buenos Aires apoyándose en su tradicional solidez defensiva y en figuras como Lorenzo Melgarejo.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y Libertad, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

    Formación de River y Libertad

    Los titulares del conjunto que dirige Marcelo Gallardo: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz, Acuña; Galoppo, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Quintero; Driussi, Colidio.

    Formación de Libertad:  Silva; Ramírez, Rojas, Viera, Giménez; Campuzano, Sanabria; Fernández, Franco, Melgarejo; Aguilar.

    Cómo llega River y Libertad al partido por Copa Libertadores

    El conjunto millonario llega a este encuentro decisivo tras el empate sin goles conseguido en la ida en Asunción, un resultado que dejó la serie completamente abierta pero con sensaciones diferentes para cada lado. En Paraguay, River terminó claramente mejor en el segundo tiempo gracias a los cambios de Marcelo Gallardo, quien logró imponer la jerarquía de su equipo cuando más lo necesitaba. Esa diferencia debería ampliarse en el Monumental, donde el equipo de Núñez tiene la obligación de hacerse fuerte ante su público.

    La confianza en River creció tras la contundente victoria por 4-2 ante Godoy Cruz en el fin de semana, un partido donde Gallardo probó un equipo alternativo que respondió con creces. Jugadores como Giuliano Galoppo, quien marcó un doblete ante el Tomba, y Sebastián Driussi, que viene de anotar dos goles en el Clausura, se perfilan como cartas de gol para esta revancha decisiva. El regreso de figuras importantes como Lucas Martínez Quarta y Juan Fernando Quintero también representa una inyección de calidad.

    Por su parte, Libertad llega a este compromiso tras empatar el clásico con Olimpia en Paraguay, donde su técnico Sergio Aquino decidió rotar titulares y suplentes para dosificar el plantel pensando en este encuentro decisivo. El Gumarelo se apoya en su tradicional solidez defensiva y en la experiencia de figuras históricas como Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo, aunque ambos veteranos esperarán su oportunidad desde el banco de suplentes.

    El conjunto paraguayo tiene claro que necesita romper el cero para tener chances de avanzar, ya que cualquier empate sin goles lo dejaría eliminado. Lorenzo Melgarejo e Iván Franco serán las principales cartas ofensivas de un equipo que buscará aprovechar alguna distracción defensiva de River para asestar el golpe. Sin embargo, Libertad llega con algunas bajas importantes que complicaron la planificación de Aquino para este encuentro clave.

     

    A qué hora es el partido entre Libertad y River

    ¿Cuándo juegan River Plate y Libertad?

    El partido entre River Plate y Libertad por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará este jueves 21 de agosto de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el Estadio MAS Monumental de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports y Telefe para toda la Argentina y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el uruguayo Andrés Matonte.

