El gran refuerzo de ultima hora que ilusiona al Colo Barco en Racing de Estrasburgo

Luego de conseguir los primeros tres puntos en la Ligue 1 de Francia con Racing de Estrasburgo contra Metz por 1 a 0 en condición de visitante, ahora Valentín "Colo" Barco recibió una gran noticia. Es que el conjunto galo sumó un nuevo refuerzo en las últimas horas proveniente de un gigante inglés y ya se unirá a las prácticas junto al resto del plantel. Casualmente, es un excompañero del surgido en Boca Juniors que volverá a jugar con él en la cancha.

Se trata del volante paraguayo Julio Enciso, a quien en un principio compró Chelsea pero rápidamente lo cedió al equipo francés que en tan sólo unos días disputará la segunda fecha del torneo doméstico como local ante el Nantes y antes enfrentará al Brondby danés por la Conference League. De esta manera, el hombre que también pasó por Brighton tendrá una nueva experiencia con otro club y compartirá plantel con el joven lateral de la Selección Argentina. Ni bien se concretó la operación se conocieron los detalles del pase del mediocampista ofensivo.

Enciso, nuevo refuerzo de Racing de Estrasburgo y otra vez compañero del Colo Barco

A través de su cuenta de X (ex-Twitter), el periodista César Luis Merlo informó que los "Blues" compraron a Enciso por un total de 18 millones y medio de euros, pero pasó a préstamo al Racing de Estrasburgo teniendo en cuenta que ambas instituciones tienen al mismo dueño. El nacido en Caaguazú estará en el club por un año y luego volverá a Inglaterra para jugar la Premier League con el conjunto comandado por Enzo Maresca, que viene de consagrarse en el Mundial de Clubes.

Cabe destacar que, con la camiseta del elenco francés, el surgido en Libertad de Paraguay que disputó dos veces la Copa América con su seleccionado pasó al Brighton a mediados del 2022 jugará tanto la Ligue 1 como la Copa de Francia y la UEFA Conference League. De hecho, este jueves 21 de agosto desde las 15 (hora argentina) recibirán al Brondby de Dinamarca en el marco de los playoffs clasificatorios a la fase principal del torneo continental de tercer orden en Europa.

Días más tarde, más precisamente el domingo 24 del mencionado mes, recibirán al Nantes a partir de las 12.15 del mediodía de nuestro país. Por supuesto, será una nueva oportunidad también para el defensor argentino con pasado en Boca Juniors de demostrar el buen nivel que atraviesa, por el cual es súmamente querido en el equipo francés al que llegó después de su corta estadía en el Sevilla de España.

Julio Enciso será compañero de Valentín "Colo" Barco en Racing de Estrasburgo

Las estadísticas de Enciso en su carrera

Clubes : Libertad de Paraguay, Ipswich Town y Brighton de Inglaterra; Racing de Estrasburgo de Francia.

: Libertad de Paraguay, Ipswich Town y Brighton de Inglaterra; Racing de Estrasburgo de Francia. Partidos jugados : 139.

: 139. Goles : 28.

: 28. Asistencias : 17.

: 17. Títulos conseguidos: Torneo Apertura 2021 y Torneo Apertura 2022 con Libertad de Paraguay.

Los números del "Colo" Barco en Racing de Estrasburgo