El Colo Barco festeja por lo que pasó a última hora en Racing de Estrasburgo

Valentín "Colo" Barco fue titular en el debut de Racing de Estrasburgo en la Ligue 1 de Francia 2025-2026, luego de una temporada anterior positiva. El futbolista de 21 años de la Selección Argentina, surgido en Boca Juniors, se desempeñó otra vez como volante interior izquierdo en el equipo dirigido por el inglés Liam Rosenior. El director técnico colocó el esquema táctico de 5-3-2 y optó por el joven argentino en la zona media.

El ex Brighton y Sevilla completó un buen encuentro frente a Metz como visitante. El cotejo que se llevó a cabo en el Stade Saint-Symphorien y culminó con la victoria para el elenco del "Colo" Barco por 1-0 sobre la hora. El gol en el minuto 86 lo marcó el centrodelantero argentino Joaquín Panichelli, surgido en River Plate, que llegó desde Mirandés de España como refuerzo en el último mercado de pases. Se trató de un triunfo fundamental para el conjunto de Alsacia, que ahora recibirá a Brøndby IF. de Dinamarca por los playoffs de la Conference League.

El rendimiento del conjunto de Rosenior fue aceptable, aunque no le alcanzó para concretar algunas más de las situaciones de gol que generó en el área contraria. El juvenil de la Selección Argentina marcó bien, tuvo un buen manejo de la pelota y hasta pasó al ataque cuando el desarrollo se lo permitió. Sin embargo, no pudo desnivelar tampoco en la ofensiva y simplemente se limitó al despliegue para colaborar en la mitad de la cancha. De cualquier manera, se trata de un inicio positivo para el ex Brighton y Sevilla luego de que la institución francesa le comprara el pase a mitad de año.

Ahora, el máximo sueño del ex Boca será volver a la "Albiceleste" de Lionel Scaloni, donde no pudo sumar minutos en la última doble fecha FIFA. Allí competirá por minutos con Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina y Julio Soler, entre otros compatriotas. El campeón del mundo recibirá a Venezuela el 4 de septiembre y visitará a Ecuador el 9 del mismo mes, por las últimas dos jornadas de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar el Colo Barco en Racing de Estrasburgo?

La siguiente presentación del cuadro de Rosenior será el jueves 21 de agosto desde las 15 horas de Argentina frente a Brøndby IF. de Dinamarca, por la ida de los playoffs de la Conference League.

Los números del Colo Barco en Racing de Estrasburgo