Se confirmó el futuro de Nico Paz en el Real Madrid

Nico Paz es una de las jóvenes joyas de la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni y en las últimas horas se definió su futuro en el Real Madrid. Días después del arribo de manera oficial de Franco Mastantuono a la "Casa Blanca", ahora el club de LaLiga de España tomó una contundente decisión con el crack nacido justamente en dicho país. Su buen nivel en el Como de Italia que, en parte, sirvió para que se gane un lugar en la "Albiceleste" también fue clave en esta cuestión.

Es que el hijo de Pablo Paz no se irá del Calcio y así lo dictaminó el "Merengue" en las últimas horas. Después de que Máximo Perrone se convierta en refuerzo del equipo italiano, ahora la dirigencia también se aseguró a uno de los hombres fundamentales para Cesc Fábregas para un nuevo año en su equipo. Los detalles del acuerdo que confirma que Nico Paz no regresa al Madrid de Xabi Alonso.

Nico Paz no vuelve al Real Madrid y sigue en el Como de Italia

El club español mantiene el 50% de la ficha del joven nacido en Tenerife además de quedarse con la opción de recompra que mantienen hasta 2027. Sin embargo, desde la cúpula comandada por Florentino Pérez no tienen intenciones de que regrese en este mercado de pases a pesar de la chance latente de que esto suceda. A su vez, también descartaron cualquier tipo de oferta que llegue por él, por lo que seguirá sumando rodaje en el Calcio y se encaminará para disputar el próximo Mundial.

Sin dudas es uno de sus principales objetivos a corto plazo, ya que Lionel Scaloni le dio minutos en cancha y lo prepara para que tenga lugar en la Selección Argentina en un futuro no muy lejano. De hecho, el joven nacido en España ya estuvo en varias convocatorias y demostró su potencial cuando vistió la "Albiceleste". Por este motivo, todo apunta a que siga por el mismo camino y a mediados del 2026 pueda estar en la Copa del Mundo a desarrollarse en Estados Unidos, Canadá y México.

Nico Paz seguirá jugando en el Como de Italia

Las estadísticas de Nico Paz en su carrera

Clubes : Real Madrid de España y Como de Italia.

: Real Madrid de España y Como de Italia. Partidos jugados : 43.

: 43. Goles : 7.

: 7. Asistencias : 9.

: 9. Títulos: Supercopa de España 2024, LaLiga 2024 y UEFA Champions League 2024 con el Real Madrid.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por las Eliminatorias rumbo al Mundial

El elenco "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni tendrá una doble fecha del clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo durante el mes de septiembre. El jueves 4 del mencionado mes recibirá a Venezuela en el Estadio Más Monumental y cinco días más tarde visitará a Ecuador en Quito por la última jornada. Cabe destacar que ya alcanzó la clasificación al torneo del año próximo junto a Ecuador y Brasil. Por supuesto, se espera que Nico Paz sea parte de la convocatoria para ambos compromisos y tenga aún más rodaje con el combinado nacional teniendo en cuenta que ya se logró el principal objetivo.