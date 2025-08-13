Video: el gol de Cuti Romero en Tottenham vs. PSG por la Supercopa de Europa

El central de la Selección Argentina puso el 2 a 0 a favor de su equipo en la final entre los campeones de la Champions League y la Europa League.

Cristian 'Cuti' Romero anotó el 2 a 0 a favor del Tottenham Hotspur ante el Paris Saint-Germain en la Supercopa de Europa, y acercó a su equipo a un nuevo título. El defensor central campeón del mundo con la Selección Argentina, quien está teniendo su debut como capitán de los 'Spurs' en un duelo clave, apareció solo en el segundo palo tras un tiro libre frontal ejecutado por Pedro Porro y conectó un preciso cabezazo, imposible de atajar para el arquero francés Lucas Chevalier. En el primer gol del cuadro inglés, también participó bajando una complicada pelota para que, luego de una serie de rebotes, su compañero de zaga Micky van de Ven marcara en el Estadio Friuli de Údine.

Este duelo se juega entre los ganadores de las últimas ediciones de la Champions League y la Europa League, las dos máximas competiciones a nivel continental en el fútbol europeo. El conjunto parisino, que viene de ser finalista del Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos (cayó ante el Chelsea), se coronó por primera vez en su historia de la 'Orejona' tras arrollar al Inter de Milán por 5 a 0 en el Allianz Arena de Munich. Por su parte, los londinenses le ganaron el partido definitorio al Manchester United y sumaron a sus vitrinas su tercer título de la competición (ya lo había logrado en 1972 y 1984).

Ficha técnica: Tottenham vs. Paris Saint-Germain por la Supercopa de Europa

Supercopa de Europa (Final).

PSG vs. Tottenham.

Estadio: Friuli (Údine, Italia).

Árbitro: João Pinheiro (Portugal).

VAR: Tiago Martins (Portugal).

Las formaciones de Tottenham y PSG en la Supercopa de Europa 2025

PSG : Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique. Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence; João Palhinha, Rodrigo Bentancur; Mohammed Kudus, Pape Matar Sarr, Brennan Johnson; Richarlison. DT: Thomas Frank

Noticia en desarrollo