Boleto Estudiantil en La Rioja: lo extienden hasta diciembre y ratifican la tarifa más baja del país

La tarifa del transporte público se disparó en todo el país y viajar en colectivo se volvió un gasto cada vez más difícil de afrontar para miles de familias. En ese escenario, La Rioja aparece como una excepción: mantiene el boleto más bajo de la Argentina y sostiene los beneficios para estudiantes de los niveles primario, secundario, terciario y universitario, a pesar de no recibir un solo peso de subsidio nacional desde la asunción de Javier Milei.

La presidenta de Rioja Bus, Cecilia Peralta, confirmó que el Boleto Estudiantil Provincial (BEP) para primaria y secundaria seguirá vigente hasta el 13 de diciembre. Si bien el ciclo lectivo oficial concluye el 5, la empresa decidió extender una semana más el beneficio para acompañar a quienes aún deben rendir materias.

“Quedan algunos chicos realizando recuperatorios, por lo que decidimos prolongar una semana más su vigencia para garantizar que todos puedan asistir al transporte escolar sin inconvenientes”, explicó Peralta en comunicación con medios locales. De esta manera, las y los estudiantes de toda la provincia podrán completar sus actividades académicas y evaluaciones finales con el respaldo del sistema de transporte público.

En cuanto al Boleto Universitario y Terciario (BUP), la funcionaria adelantó que se mantendrá activo hasta aproximadamente el 20 de diciembre, en sintonía con el cierre del calendario académico del nivel superior. Esto permite acompañar mesas de exámenes, trabajos finales y las últimas instancias de cursado en institutos y universidades.

De cara a 2026, Peralta aclaró que las y los estudiantes deberán renovar el BEP, pero enfatizó que se trata de un trámite administrativo sencillo. “Renovar no es volver a comprar la tarjeta, sino presentar los papeles necesarios y el beneficio se renueva automáticamente”, detalló, para llevar tranquilidad a las familias.

La titular de Rioja Bus también subrayó el esfuerzo del gobierno provincial para sostener la tarifa más baja del país en un contexto de inflación y ajuste. “Es una bandera de nuestro gobernador y queremos respetar esa política que beneficia a todos los riojanos”, sostuvo. En ese sentido, recordó que desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, La Rioja dejó de recibir aportes de la Nación para subsidiar el transporte.

“Desde que asumió Milei, nunca más La Rioja recibió un peso de Nación”, remarcó Peralta, y enfatizó que hoy la provincia financia en su totalidad el sistema de transporte público, incluyendo los boletos promocionados para estudiantes.

En un mapa nacional marcado por aumentos constantes y quita de subsidios, la continuidad del boleto más bajo y de los beneficios estudiantiles aparece como una decisión política central de la gestión riojana para cuidar el bolsillo de las familias y garantizar el derecho a la educación.