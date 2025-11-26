EN VIVO
Atlético de Madrid

Atlético de Madrid vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Liga

26 de noviembre, 2025 | 08.47

El duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga se jugará el próximo sábado 29 de noviembre a las 17:00 (hora Argentina).

Así llegan Atlético de Madrid y Real Oviedo

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid derrotó por 1 a 0 a Getafe en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. Llega entonado a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha. En esos cotejos, lleva convertidos 10 goles y le han marcado 1.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Rayo Vallecano. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Ha convertido 3 goles y ha recibido 6 en contra.

El local está en el cuarto puesto con 28 puntos (8 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (2 PG - 3 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Real Madrid3213102116
2
Barcelona3113101221
3
Villarreal291392215
4
Atlético de Madrid281384114
20
Real Oviedo913238-13
DataFactory

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 19: vs Barcelona: 2 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Athletic Bilbao: 6 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Valencia: 13 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Girona: 21 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 15: vs Mallorca: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Sevilla: 14 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Celta: 20 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético de Madrid y Real Oviedo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Trending
Boca Juniors
Paredes llegó a Boca: dónde jugará el volante en el esquema de Russo Manuel Giles
Las más vistas