El Gobierno de La Rioja se prepara para la cosecha 2026 con más de 10 mil trabajadores rurales

De cara al inicio de la cosecha 2026, el Gobierno de La Rioja realizó la tradicional reunión precosecha para coordinar la llegada y registración de trabajadores temporarios, definir criterios de control y reforzar la prevención del trabajo infantil en las principales zonas productivas de la provincia.

La secretaria de Trabajo, Myriam Espinoza, explicó en diálogo con Radio La Torre que se prevé la incorporación de alrededor de 7.000 trabajadores para la cosecha de aceitunas y entre 3.000 y 4.000 para la de uvas.

La recolección de uva se concentrará principalmente en el departamento Chilecito, mientras que la de aceituna se llevará a cabo en Aimogasta, Capital y también en Chilecito, donde en los últimos años se registró un crecimiento de las áreas productivas. El inicio de la campaña está previsto para mediados de enero, sujeto a la evolución de las condiciones climáticas.

En la reunión participaron representantes de trabajadores y empresarios, junto a organismos de control y fiscalización: Policía de la Provincia, División de Trata, ARCA, RENATRE y puestos camineros, entre otros. El objetivo fue unificar criterios de intervención durante la temporada alta, garantizar la registración laboral y coordinar los mecanismos de inspección en los campos y en las rutas.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la prevención del trabajo infantil. Espinoza recordó que la ley nacional prohíbe el trabajo de niñas y niños, con sanciones económicas y civiles para los empleadores que incumplan. Detalló que, de acuerdo con la normativa vigente, la edad mínima para trabajar es de 16 años y que entre los 16 y 18 años los adolescentes deben contar con permisos específicos emitidos por los organismos provinciales competentes.

La funcionaria señaló que en la cosecha pasada no se detectaron casos de trabajo infantil, aunque sí hubo adolescentes que se presentaron en la Secretaría de Trabajo acompañados por sus padres o tutores para gestionar las autorizaciones correspondientes. Esto permite que, ante eventuales inspecciones de Nación, Provincia o ARCA, los empleadores puedan exhibir la documentación necesaria y evitar sanciones.

Espinoza destacó además la prórroga de la compatibilidad entre planes sociales y trabajo rural registrado. Indicó que el Poder Ejecutivo Nacional extendió por dos años esta medida, lo que habilita a los beneficiarios de programas sociales a sumarse a la cosecha sin perder su prestación. La Provincia adoptó una disposición similar para garantizar que los planes provinciales tampoco sean suspendidos durante el período de trabajo estacional.

Finalmente, la secretaria de Trabajo señaló que las expectativas para la cosecha 2026 son favorables “si el clima acompaña” y remarcó que la coordinación anticipada entre Estado, empresas, sindicatos y organismos de control es clave para asegurar una campaña ordenada, con empleo registrado y respeto a los derechos laborales.