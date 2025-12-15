El museo del Louvre de París permanecerá cerrado el lunes por una huelga

FOTO DE ARCHIVO: El museo del Louvre de París permanece cerrado tras la votación de los empleados a favor de la huelga

El museo del Louvre de París permanecerá cerrado el lunes, después de que el personal votó a favor de una huelga sobre salarios y condiciones de trabajo, interrumpiendo el acceso de miles de visitantes al museo más visitado del mundo.

La huelga, secundada por 400 empleados y anunciada por los representantes sindicales, se produce en un momento especialmente difícil para el museo, que aún se recupera de un robo de joyas en octubre por valor de 88 millones de euros (103,30 millones de dólares) y de recientes problemas de infraestructura, entre ellos una fuga de agua que dañó libros antiguos.

"Debido a las huelgas públicas, el museo permanece cerrado", anunció el Louvre en su página web.

La huelga, convocada por los sindicatos CFDT, CGT y Sud, es consecuencia de lo que describen como "condiciones de trabajo cada vez más degradadas" e insuficiencia de personal. En su preaviso de huelga, los sindicatos afirman que los empleados sufren "una carga de trabajo cada vez mayor" e "instrucciones contradictorias" que les impiden desempeñar correctamente sus funciones.

Las peticiones sindicales incluyen la contratación de más personal fijo, sobre todo en seguridad y atención a los visitantes, y la mejora de las condiciones de trabajo. Los sindicatos también se oponen a una subida del 45% del precio de las entradas a partir de mediados de enero para los turistas no comunitarios. La subida está destinada a financiar las obras de renovación.

El Louvre recibe unos 30.000 visitantes diarios.

(1 dólar = 0,8519 euros)

