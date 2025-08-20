Impacto inesperado por el futuro de Julián Álvarez en Atlético Madrid: "Nos equivocamos"

Las dudas sobre el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid.

Las versiones acerca del futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid sorprenden en España, luego de la derrota del equipo de Diego "Cholo" Simeone por 2-1 ante Espanyol en el debut en LaLiga. Si bien el delantero de la Selección Argentina anotó un golazo de tiro libre, el "Colchonero" no estuvo a la altura del encuentro en Barcelona y hay fastidio desde el entorno del ex River Plate.

Durante el reconocido programa de televisión El Chiringuito en el país europeo, el periodista deportivo argentino Matías Palacios encendió todas las alarmas con relación al ex Manchester City de Inglaterra. De hecho, disparó que "es como que hacen un mea culpa (autocrítica) en el entorno" del cordobés y profundizó: "Y ese mea culpa es ´claro, quizás nos equivocamos nosotros en ir a jugar al equipo de Simeone...´".

Fastidio en el entorno de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

En la misma línea, Palacios insistió con que "hay decepción, tristeza, les dio pena por Julián verlo así porque esto ya había pasado". Incluso, el cronista albiceleste recordó que "por ejemplo, Julián fue reemplazado en un descanso, fue llevado a jugar de extremo izquierdo y a perseguir laterales en la temporada pasada".

Igualmente, el excomunicador de TyC Sports destacó que "así y todo hizo 25 o 30 goles, pero el técnico nunca le dio el lugar que realmente sienten que merece, el respeto que tienen que tener...". También mencionó que "el análisis ya es de resignación, de dolor, de decepción, pero de resignación. Al punto tal de ya no se le puede echar la culpa de Simeone porque da la sensación de que no sabe manejar a lo que es una estrella del fútbol mundial, no está acostumbrado a llevar jugadores así". Y amplió crudamente: "El mea culpa que hacen en el entorno de Julián Álvarez es ´claro, quizás nos equivocamos nosotros en ir a jugar al equipo de Simeone...´".

Las dudas sobre el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid.

“Que ningún colchonero crea que Julián va a caer, se va a sentir marginado, no. Julián es 100% profesional, va a ir al frente, va a ir aún más aunque lo dejen afuera en el minuto 80 cuando él tenía que seguir jugando, porque no se puede terminar un partido de estas características con el mejor jugador, que es una estrella del fútbol mundial, que te hace un gol, en el banquillo, sentado así y a los dos minutos te hacen el segundo (gol)", aclaró Palacios. "No se puede terminar así. Ya pasó esto. Como cree la dirigencia del Atlético, esto no tendría que estar pasando nuevamente en la primera jornada. Pero pasa", advirtió.

El cronista argentino terminó su informe con una advertencia contundente: “Esta sensación de que ‘quizás la culpa fue nuestra por confiar en ir a jugar al equipo de Simeone’, de todas maneras el Atlético se quede tranquilo que Julián va a dar aún más, va a correr más, va a hacer más goles". Y completó: "Pero eso sí, que no se sorprenda nadie que este quizás sea el último año de Julián en Atlético de Madrid”.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid