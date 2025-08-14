Quiénes son los padres de Julián Álvarez: cómo se llaman y las curiosidades de la familia

Julián Álvarez junto a sus padres.

Julián Álvarez es sin duda alguna uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad. En poco años, su carrera creció de manera meteórica con grandes logros individuales y colectivos. El más importante es el del campeonato del mundo en 2022, donde fue uno de los futbolistas más destacados del equipo de Lionel Scaloni, con actuaciones destacadas en encuentros como la semifinal contra Croacia.

Esto lo tradujo también a nivel clubes, donde se consolidó con solvencia como una pieza fundamental del River de Marcelo Gallardo, que lo llevó a ser vendido al Manchester City de Pep Guardiola. Y finalmente su venta posterior al Atlético de Madrid, equipo en el que es una de as grandes figuras. Para este chico de apenas 25 años que ya lo ganó todo hubo y hay una familia detrás, que lo acompañó siempre, de la ciudad cordobesa de Calchín al mundo.

Quiénes son los padres de Julián Álvarez

Los padres de Julián Álvarez son Mariana Álvarez y Gustavo Álvarez. Una familia muy unida que además está compuesta por los dos hermanos mayores del futbolista, Damián y Rafael. Su padre fue el primer mentor futbolístico de Julián, a quien acompañó y ha sido un guía fundamental en los primeros pasos del futbolista, a pesar de no tener una formación profesional en el deporte en el que terminó triunfando su hijo.

Julián Álvarez con su familia.

Por su parte, Rafael y Agustín jugaron fútbol desde pequeños, pero no consiguieron el nivel de su hermano. Sin embargo, lo han acompañado y apoyado a lo largo de su carrera, desde que comenzó a jugar a la pelota en su Calchín natal. Esto le permitió crecer y ser el jugador que es hoy, con logros como el de la Copa Libertadores 2018 y la UEFA Champions League con el Manchester City en 2023.

Los títulos de Julián Álvarez como futbolista

A nivel clubes:

Copa Libertadores: River Plate 2018

Copa Argentina: River Plate 2019

Supercopa Argentina: River Plate 2019

Primera División: River Plate 2021

Trofeo de Campeones: River Plate 2021

Copa América: Selección de Argentina 2021

Finalissima: Selección de Argentina 2022

Mundial de Qatar: Selección de Argentina 2022

Premier League: Manchester City F. C. 2023

FA Cup: Manchester City F. C. 2023

Champions League: Manchester City F. C. 2023

Supercopa de la UEFA: Manchester City F. C. 2023

Mundial de Clubes: Manchester City F. C. 2023

Copa América: Selección de Argentina 2024

Premier League: Manchester City F. C. 2024

