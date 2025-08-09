Impacto por lo que pasó con Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez volvió a ser figura en el Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone este sábado 9 de agosto. El campeón de todo con la Selección Argentina se volvió a lucir en el verde césped en la previa del inicio de una nueva temporada en el fútbol de Europa y lo hizo con un gol que marcó el camino para el elenco "Colchonero". En este amistoso, la "Araña" infló la red y desató la locura de su gente a pocos días del comienzo de LaLiga de España.

El exhombre de River Plate marcó el 1 a 0 contra el New Castle de Inglaterra en lo que fue la victoria por 2 a 0 contra dicho rival en el Saint James Park. El delantero francés Antoine Griezmann fue quien aumentó para el conjunto español que además tuvo a Thiago Almada y Giuliano Simeone entre los titulares. Por supuesto, llegarán con más confianza de cara a lo que se viene donde no sólo debutarán en el torneo doméstico, sino también afrontarán la UEFA Champions League y la Copa del Rey.

Cómo fue el gol de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid del "Cholo" Simeone

Cuando corrían tan sólo 4 minutos del complemento, el "Colchonero" aprovechó una contra perfecta comandada justamente por él. Posteriormente pasó la pelota para Alex Baena, quien ingresó al área y asistió al argentino con un gran pase filtrado. Tras recibir, la "Araña" sólo la empujó y rompió el cero después de un primer tiempo parejo en el que no se sacaron ventajas. El desnivel llegó en ese momento y luego Griezmann se encargó de liquidarlo.

Ahora, los del "Cholo" Simeone se enfocarán en lo que se viene ya que el próximo domingo 17 de agosto debutarán en LaLiga con su visita al Espanyol por la primera fecha. Mientras tanto, aguarda por saber qué rivales tendrá tanto para ir en búsqueda de la primera "Orejona" de su historia y en la Copa del Rey. Con refuerzos que llegaron en el último mercado de pases y la ilusión de salir campeón, el Atlético de Madrid se perfila para dar pelea en todos los frentes y tiene a un Julián Álvarez realmente intratable que paga con goles.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid de España

Partidos disputados: 58.

Goles convertidos: 30.

Asistencias: 8.

Aún no consiguió títulos oficiales desde su llegada al club español.

El fixture en LaLiga de España para el Atlético de Madrid de Julián Álvarez y el "Cholo" Simeone