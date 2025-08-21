¿Renueva o se va? La charla entre Gallardo y Borja que confirma su futuro en River

La decisión de River sobre el contrato de Borja

Uno de los jugadores al que se le termina el contrato en diciembre es a Miguel Ángel Borja y desde hace un tiempo se menciona que la postura de River Plate se mantiene inflexible. Sin embargo, la misma acaba de cambiar después de que el delantero tuviera una charla con Marcelo Gallardo en la que llegaron a un acuerdo. Uno que depende de un detalle que no es para nada menor y que los hinchas repudiaron en las redes sociales.

Lo primero a mencionar es que se dio un contacto al comienzo de la temporada y que fue de manera informal pero las partes no se fueron con buenas sensaciones. Esto fue producto de que el jugador solicitó una extensión por cinco temporadas que fue considerada como exagerada. El paso de los meses dio la sensación de que su salida estaba casi confirmada y que sólo era cuestión de esperar la llegada de diciembre. Aunque todo dio un giro de manera inesperada en los últimos días.

“Miguel Borja y la gente que lo representa sabe que para que River le ofrezca la renovación tiene que tener un buen cierre de año. Es decir que los meses que faltan van a ser claves para que renueve. Depende del colombiano“, expresó Gustavo Yarroch en su canal de YouTube. El jugador tuvo ofertas para marcharse después del Mundial de Clubes pero fueron rechazadas por parte del Millonario, debido a que no rompían la cláusula de rescisión de 4 millones de dólares.

“Ya lo habló Gallardo con él. Si le aporta al equipo y colabora con la presión en la salida del rival, pivotear y estar presente en el armado de juego, le van a proponer renovar por 12 meses“, agregó. La idea de que Miguel extienda el vínculo no solo se encuentra pensada en lo deportivo para no perder un delantero de reconocida jerarquía, sino también para celebrar una venta que permita recuperar los casi 9 millones de dólares que costó comprarlo en el 2022.

El partido frente a Libertad de Paraguay también va a ser importante para definir algunas cuestiones deportivas en River. En caso de que haya una eliminación, van a ser varios los jugadores que quedarán en el ojo de la tormenta y el colombiano podría ser uno porque está atravesando una sequía de goles más que considerable.

¿Qué otros contratos vencen en River?

Además del vínculo de Borja, River en diciembre va a tener que sentarse a definir las continuidades de Milton Casco, Enzo Pérez, Ignacio "Nacho" Fernández y Gonzalo "Pity" Martínez. Para los hinchas, los mencionados junto al delantero cumplieron un ciclo con la banda roja y se trataría de un error que extiendan sus vínculos. Algunos por la edad que disponen y otros porque tuvieron varias chances para revertir rendimientos negativos.

Por otro lado, los rumores que se desprenden es que cada uno de los jugadores mencionados va a tener una conversación con Gallardo en donde les comunicará sus pretensiones de cara a la temporada 2026. La sensación es que Casco y Fernández no seguirán, y podrían arribar a Gimnasia de La Plata. Mientras que Enzo Pérez podría colgar los botines y Martínez tiene una situación igual a la del colombiano. Si juega bien, se queda por 12 meses.