Sonríe Gallardo: el jugador clave que River recuperó para el partido ante Libertad

Gallardo recuperó a un jugador lesionado

A días de que se produzca el partido de vuelta de la serie de octavos de final frente a Libertad, River recibió una muy buena noticia en la jornada del martes y que es clave para el armado del once titular. Es que Marcelo Gallardo recuperó un jugador que fue a buscar en el mercado de pases de verano, después de que el cuerpo médico le diera el alta para sumar minutos de manera oficial.

Son varios los jugadores que se mueven de manera diferenciada y a la espera de un parte médico favorable para poder estar disponibles, y en las últimas horas se confirmó que Lucas Martínez Quarta se encuentra en condiciones de ser convocado. El defensor no estaba apto para jugar porque se encontraba trabajando para dejar atrás a un esguince distal del ligamento colateral medial en su rodilla derecha. Son cuatro los partidos en los cuales no pudo sumar minutos.

Por lo tanto, River suma un defensor central más para armar una defensa que ahora cuenta con Paulo Díaz, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Juan Portillo y Federico Gattoni. Aunque este último se encuentra marginado por el cuerpo técnico porque entienden que no reúne las condiciones necesarias para desempeñarse en un partido. Su presencia en el club se debe a que romper el préstamo implica una multa de un millón de euros que los directivos no van a pagar.

No son todas buenas noticias

Aunque hay una mala noticia y que sigue generando cierta preocupación en los hinchas, debido a que Maxi Salas todavía entrena de manera diferenciada. El delantero sufrió un esguince distal del ligamento colateral medial en su rodilla izquierda frente a San Lorenzo. Un jugador que se extraña, debido a que el equipo perdió una intensidad y presión en el ataque clave para forzar el error del rival.

Los trascendidos exponen que fue exigido y sintió algunas molestias al realizar determinados movimientos. Esto generó que se frene de manera inmediata con los ejercicios y que continúe con los trabajos que venía realizando. El cuerpo técnico de Marcelo Gallardo entiende que no es necesario apurar su regreso y mucho más cuando Sebastián Driussi se encuentra totalmente recuperado. Además, se debe sumar que Bautista Dadín debutó y lo hizo con una presentación más que aceptable.

Operaron a Germán Pezzella

"Ya operado, salió todo muy bien. Gracias a todo el cuerpo médico del Club por cuidarme en este momento", expresó Germán Pezzella por medio de una historia que subió a su cuenta de Instagram. El zaguero sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha en el partido que se disputó en la cancha de Independiente en el marco de la tercera fecha del Clausura.

Se trata de una baja de gran importancia porque Marcelo Gallardo tenía en cuenta sus servicios para afrontar el duelo mano a mano de la Copa Libertadores frente Libertad. Esta noticia generó que el cuerpo médico deba someter al defensor a una cirugía y ahora tendrá por delante un largo proceso de recuperación. A falta de un parte oficial, se estima que su regreso se piensa para mayo del 2026 en caso de que no sufra ningún tipo de contra tiempo. Aunque no se descarta que vuelva recién para junio.