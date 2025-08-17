Quién es Bautista Dadín, la apuesta de River y Marcelo Gallardo que vale 100 millones de dólares

Bautista Dadin

El nombre de Bautista Dadín empieza a sonar cada vez con más fuerza en el mundo River Plate. Con apenas 19 años, este delantero nacido en Balcarce, provincia de Buenos Aires, ya es considerado una de las promesas más importantes de las inferiores millonarias. Zurdo, de 1,79 metros de altura, combina gol, movilidad y técnica, lo que lo convierte en un atacante moderno capaz de adaptarse a distintos esquemas. Marcelo Gallardo ya lo llevó al Mundial de Clubes.

Su historia en River comenzó en 2017, cuando superó las pruebas y se instaló en las divisiones juveniles. Desde entonces, sus números fueron contundentes: en la Quinta División convirtió 24 goles en 27 partidos, y en la Reserva mantuvo la eficacia con 7 tantos en 15 encuentros.Ese instinto goleador lo llevó a ser citado por el cuerpo técnico para formar parte del plantel que viajó al Mundial de Clubes 2025, una señal clara de que su salto a Primera está cada vez más cerca.

El club no tardó en blindarlo: en julio de este año firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2028, con una cláusula de rescisión récord en el fútbol argentino de 100 millones de dólares, cifra que se eleva a 120 millones en los últimos diez días de cada mercado de pases. De esta manera, River busca asegurarse la continuidad de un jugador al que ya muchos ven como un futuro referente.

Además de su camino en Núñez, Dadín también vistió la camiseta de la Selección Argentina Sub-17, sumando experiencia internacional en sus primeros pasos. En su estilo de juego, él mismo reconoce tener como referente a Julián Álvarez, otro producto del club que dio el salto a Europa y a la Selección Mayor.

El futuro de Bautista Dadín parece estar marcado por la expectativa. Su capacidad para definir con ambas piernas, su inteligencia para moverse en el área y su proyección internacional lo posicionan como una de las figuras emergentes del fútbol argentino. En River, lo ven como algo más que una promesa: lo consideran parte de la próxima generación destinada a mantener la historia grande del club.

