Ventilaron lo que dijo Gallardo en el vestuario de River vs. Libertad: "Situaciones"

Ventilaron lo que dijo de Gallardo en el vestuario en River vs. Libertad

River Plate no se sacó ventajas con Libertad de Paraguay en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y sueña con avanzar a cuartos la próxima semana en el Estadio Más Monumental. El primer tiempo del "Millonario" no fue de lo mejor y una vez culminado el cotejo se conoció lo que dijo Marcelo Gallardo puertas adentro para que sus dirigidos reaccionen. Si bien no pudieron abrir el marcador, sí se vio una clara mejoría en el equipo para ser superior al rival de turno.

La vuelta tendrá lugar el próximo jueves 21 de agosto desde las 21.30 en Núñez donde los comandados por el "Muñeco" tratarán de sacar boleto a la próxima ronda donde probablemente se crucen con Palmeiras, que en la ida goleó a Universitario de Perú por 4 a 0 en condición de visitante. Sin embargo, lo cierto es que no pudo vencer al conjunto guaraní y fue, en parte, por los 45 minutos iniciales donde sufrieron más de la cuenta y tuvieron escasas chances de gol. Sebastián Driussi habló tras el encuentro y reveló cuáles fueron los dichos del DT más ganador de la historia del club al respecto.

Driussi volvió a jugar en River y reveló lo que dijo Gallardo en el entretiempo vs. Libertad

"Que vayamos para adelante, que generamos situaciones de gol, creo que las generamos pero faltó el gol", esbozó Driussi en base a la pregunta del periodista Gustavo Yarroch en ESPN. De esta manera, el delantero que regresó después de la lesión en el debut del Mundial de Clubes ante el Urawa Red Diamonds de Japón dejó en claro cuáles fueron las palabras del entrenador. A su vez, habló de cómo fue su vuelta a las canchas después de casi dos meses inactivo: "Me sentí bien, cómodo, creo que hicieron un gran trabajo el cuerpo médico, agradecerles por los dos meses que pasamos juntos. Estoy en un grupo maravilloso, me apoyaron desde el primer momento y feliz de poder volver".

Sebastián Driussi volvió a River tras una lesión y habló sobre Gallardo

Los números de Sebastián Driussi con la camiseta de River

Partidos jugados : 129.

: 129. Goles : 35.

: 35. Asistencias : 12.

: 12. Títulos: Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014, Copa Libertadores 2015, Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2016 y Copa Argentina 2016.

Cuándo juegan River vs. Libertad por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y cómo verlo online

El duelo entre el "Millonario" y el elenco paraguayo tendrá lugar este jueves 21 de agosto desde las 21.30 en el Estadio Más Monumental en el marco del segundo encuentro de la serie para ir en busca de un lugar en los cuartos de final después de empatar sin goles en la ida. El árbitro de este cotejo será el uruguayo Andrés Matonte, quien trabajará junto a su compatriota Christian Ferreyra en el VAR y la transmisión estará a cargo de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium, además de las plataformas Mitelefe.com y Pluto TV. El ganador se cruzará con el equipo que triunfe entre Palmeiras de Brasil (4-0) Universitario de Perú.