La contratación de Rodrigo Villagra generó una gran cantidad de expectativas debido al dinero que River invitó por su ficha, pero en menos de una temporada fue vendido al fútbol ruso. El paso de los meses expone una dura estadística que señala que todavía no tuvo la chance de sumar minutos de manera oficial. Un presente complicado y que genera preocupación.

El CSKA Moscú se quedó con el volante después de comprar el 50% a cambio de 5 millones de dólares que no le permitieron al Millonario recuperar la inversión que había hecho para sacarlo de Talleres de Córdoba. Hay que recordar fue elegido por Martín Demichelis como el reemplazante de Enzo Pérez, que en diciembre del 2023 decidió marcharse tras el famoso comentario en off con un grupo de periodistas.

A Rodrigo Villagra lo presentaron en marzo y desde entonces solo estuvo presente una vez en el banco de suplentes del conjunto ruso, pero no debutó. No tiene minutos oficiales y sufrió dos lesiones. La primera fue considerada como una falta de condición física que demandó una serie de trabajos especiales para que recupere ritmo. Mientras que la segunda fue producto de una dolencia en el ligamento colateral medial. "Presenta un daño significativo", expresó el parte médico emitido por el club europeo.

De momento, su presencia en los campos de juego es todo un misterio y de ser así se encamina a un año sin la posibilidad de poder afrontar un compromiso. El último partido que el volante disputó fue el pasado 14 de diciembre del 2024 frente a Racing en la última fecha de la Liga Profesional. Es llamativo porque Marcelo Gallardo le había dado la titularidad en el final de la temporada y buscaba con la pretemporada que se afrontó este verano en la Patagonia. No obstante, el jugador decidió irse.

¿Por qué se fue de River?

La salida de Rodrigo Villagra de River es una que todavía no quedó del todo clara para los hinchas, porque la intención del cuerpo técnico era darle minutos para que comience a ganar cierto rodaje y pelee por puesto con Enzo Pérez. Sin embargo, la presencia de Foster Gillett generó una oferta de 11 millones de dólares por el 90% de la ficha. Una que ninguno de los involucrados, tanto jugador como club, se opusieron a ella.

El paso de los días comenzó a presentar una particularidad y es que el empresario no hacía entrega del dinero que prometió pagar por el jugador. Uno que había comenzado a entrenar en soledad mientras se terminaba de resolver su transferencia a Estudiantes de La Plata. En el medio, Santos de Brasil y CSKA Moscú se mostraron interesados en su ficha y fueron los rusos quienes avanzaron de manera formal para quedarse con su contratación.

El tiempo de espera al que Rodrigo Villagra se sometió para resolver su futuro deportivo fue algo que con el paso de los meses le está jugando en contra. Dejó de entrenar con el plantel de River, se movió por su cuenta y no tuvo rodaje profesional por casi 60 días. Esto demandó un proceso de reacondicionamiento físico en su llegada a Rusia y que se agravó con una lesión en la zona de la rodilla.