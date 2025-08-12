Las 3 opciones de Gallardo en River en la defensa para enfrentar a Libertad en la Copa Libertadores

Qué defensores usará Gallardo para visitar a Libertad

En la noche del jueves 14 de agosto, River Plate visitará a Libertad en Paraguay en el marco del partido de ida de la Copa Libertadores y en la previa se desprende que Marcelo Gallardo tiene una serie de complicaciones con los dos defensores centrales. La lesión de Germán Pezzella y la suspensión de Martínez Quarta complican toda la situación y son varias bajas que se registran.

El problema en el Millonario para encontrar una dupla de centrales no es producto de bajos rendimientos, sino que son una serie de lesiones que le fueron quitando alternativas al cuerpo técnico del Muñeco. A Martínez Quarta se le debe sumar a Germán Pezzella que no estará disponible por ocho meses y Paulo Díaz que se encuentra entre algodones por una inflamación en la rodilla. Este último llegaría porque entrenó sin dolor, pero sería con lo justo y su presencia en cancha se definirá con el correr de las horas.

Mientras que las piezas restantes generan cierta preocupación entre los hinchas, debido a que Sebastián Boselli se encuentra en condiciones de jugar frente a Libertad. Luego, hay dos nombres que no terminan de convencer. Uno es Ulises Giménez que tiene tan solo un partido en la primera de River y que de manera habitual se entrena con la Reserva. En tanto que el otro es Federico Gattoni, pero está marginado y buscando equipo para extender su carrera.

Otra de las alternativas que queda es la de Juan Portillo que tiene el alta médica pero se podría acelerar la deportiva con el fin de que sume minutos frente al conjunto paraguayo. "Se recuperó, pero no se entrenó en mucho tiempo y buscamos su mejor puesta a punto. Si hay una necesidad, veremos. Teníamos pensado que podía tener unos minutos contra Godoy Cruz", explicó Marcelo Gallardo hace unos días, sin embargo las urgencias mandan y cambian planes.

¿Quiénes van de arranque?

Con viento a favor, se estima que la dupla de centrales de River para visitar a Libertad en Paraguay podría estar compuesta por Sebastián Boselli y Paulo Díaz. La presencia del chileno depende de cómo se encuentre su rodilla con el paso de las horas. El entrenamiento previo al viaje a Asunción va a ser clave para determinar si está en condiciones de jugar. En caso de que no puede dar el presente, no hay que descartar que Juan Portillo haga su debut absoluto.

Por otro lado, Ulises Giménez ya fue notificado de que probablemente vaya a formar parte de la lista de concentrados que Marcelo Gallardo va a confeccionar con su cuerpo técnico. Aunque las chances de que haga su debut como titular en un partido tan importante como es en la Copa Libertadores son muy bajas.

Mientras que Gonzalo Montiel va a ocupar el sector del lateral derecho y Marcos Acuña hará lo suyo en la parte izquierda del campo de juego. Los dos es muy probable que sean suplentes frente a Godoy Cruz por la quinta fecha del Torneo Clausura, debido a que varios jugadores descansarán con el fin de disminuir las cargas y así reducir el margen de posibles nuevos lesionados.