De la Reserva a jugar Copa Libertadores con River: Quién es Ulises Giménez

La lista de concentrados de River para visitar a Libertad en el marco de los octavos de final de la Copa Libertadores expone la presencia de Ulises Giménez como alternativa disponible para armar el once titular u ocupar un lugar en el banco de suplentes. Un joven que hasta hace poco sumaba minutos en la Reserva, pero que saltó a entrenarse con el plantel de primera división.

La lesión de Germán Pezzella, la falta de alta médica de Martínez Quarta y la complicada situación de Paulo Díaz dieron pie a una necesidad en Marcelo Gallardo para armar una dupla de centrales confiable. De ante mano, se tiene conocimiento que Sebastián Boselli será titular y que el zaguero chileno va a ser esperado hasta último momento. Si este no puede sumar minutos, el joven de las inferiores del Millonario tendrá que afrontar su bautismo desde el arranque en un partido internacional.

¿Quién es Ulises Giménez?

Se trata de un joven zaguero derecho de 19 años, que mide 1.85 metros y que fue convocado por el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo por el hecho de estar anotado en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Lo particular de su presencia es que venía sumando minutos con la división de Reserva y que la limitación de cambios en la nómina impidió que Lautaro Rivero sea anotado para jugar en Paraguay.

Su carrera como jugador profesional es muy corta porque debutó el 19 de marzo en el marco de 32avos de final de la Copa Argentina frente a Ciudad de Bolívar. Tan solo estuvo un puñado de minutos en cancha y lo hizo jugando como volante central, debido a que parte de su formación lo tuvo en varias partes del campo de juego. También se puede desempeñar como lateral derecho pero su verdadero fuerte es en la zaga de centrales. Además, se desprende que tiene contrato hasta diciembre del 2026 y de momento no fue llamado para renovar.

En lo que respecta al partido ante Libertad, se estima que el Muñeco lo sentará en el banco de suplentes y que su ingreso solo se encuentra estipulado en caso de que sea necesario producto de una urgencia. De hecho, si Paulo Díaz no puede sumar minutos, se hará uso de Juan Portillo como central que acompañe a Sebastián Boselli.

Los concentrados de River ante Libertad

En el mediodía del miércoles, River hizo oficial la lista de concentrados para visitar a Libertad y lo más destacado es que Sebastián Driussi se encuentra anotado. No hay detalles sobre la intención de Marcelo Gallardo, pero se cree que la presencia del delantero es señal de que está para sumar algunos minutos. De todas maneras, Miguel Borja seguirá como titular y puede que deje su lugar ya pensando en la revancha que se jugará el 21 de agosto.

Arqueros: Armani, Ledesma y Beltrán

Armani, Ledesma y Beltrán Defensores: Bustos, Montiel, Acuña, Casco, Díaz, Boselli, Portillo y Giménez.

Bustos, Montiel, Acuña, Casco, Díaz, Boselli, Portillo y Giménez. Volantes: Pérez, Castaño, Galoppo, Fernández, Martínez, Quintero y Lencina.

Pérez, Castaño, Galoppo, Fernández, Martínez, Quintero y Lencina. Delanteros: Subiabre, Colidio, Borja y Driussi.

Por otro lado, Martínez Quarta y Maxi Salas están mejorando de gran manera de las lesiones que sufrieron. No fueron incluidos en la nómina para jugar en Paraguay porque se quiere respetar los plazos establecidos para la recuperación. Aunque es probable que los dos sean anotados para el segundo encuentro ante el conjunto Guaraní.