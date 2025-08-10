River confirmó cuál es la lesión de Germán Pezzella y le dio la peor noticia a Gallardo

River confirmó cuál es la lesión de Pezzella y preocupa a Gallardo.

River Plate confirmó cuál es la lesión de Germán Pezzella y le dio la peor noticia a Marcelo Gallardo, el entrenador. El defensor de 34 años, campeón del mundo con la Selección Argentina, se retiró de la cancha lastimado en el clásico frente a Independiente, lloró en el banco de los suplentes y esperó los resultados de los estudios del día posterior.

Ahora, el club de Núñez anunció que el central sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que estará alrededor de ocho meses sin poder jugar. Se trata de una baja significativa y muy dolorosa para el "Millonario" del "Muñeco", que tampoco cuenta por estas horas en esa zona con otras alternativas de jerarquía como Lucas Martínez Quarta (esguince del ligamento colateral medial derecho) y Paulo Díaz (inflamación en la rodilla izquierda).

De esta manera, Gallardo apenas cuenta en River en ese puesto con el juvenil Lautaro Rivero y el uruguayo Sebastián Boselli. Por otro lado, podrían volver a trabajar con el primer equipo Federico Gattoni y Ulises Giménez ante esta situación de emergencia. Por último, otro de los refuerzos como Juan Portillo se rehabilita de una tendinitis en el cuádriceps derecho.

Si bien la dirigencia analiza opciones en el mercado de pases por las dudas, lo más probable es que no haya más fichajes en la última línea. Por si fuese poco, también hay ausencias en otros sectores del campo, como por ejemplo en la ofensiva con Sebastián Driussi (esguince severo en el ligamento interno de su tobillo izquierdo) y Maximiliano Salas (esguince distal del ligamento colateral medial izquierdo).

Pezzella se rompió el ligamento cruzado: tristeza en River y en la Selección Argentina

Se trata de una ausencia muy sensible para la "Banda", ya que el experimentado bahiense se perderá todo lo que resta del año y recién podrá regresar a las canchas en abril del 2026. Por lo tanto, también peligra su presencia en el próximo Mundial con la "Albiceleste", ya que la Copa del Mundo comenzará en junio del mismo año. Ahora, será tarea tanto de Gallardo como de Lionel Scaloni reemplazar a uno de los futbolistas de mayor jerarquía y liderazgo en el vestuario.

Las estadísticas de Pezzella en River en su segundo ciclo