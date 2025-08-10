Los dos goles anulados por offside para Independiente en el clásico contra River

Los dos goles anulados por offside para Independiente en el clásico vs, River

Independiente empató 0 a 0 contra River Plate por la cuarta fecha del Torneo Clausura y perdió la oportunidad de ponerse en ventaja en dos momentos del segundo tiempo contra el "Millonario". El "Rojo" fue superior por momentos al conjunto visitante y estuvo muy cerca de abrir el marcador, aunque dos fuera de juego los privaron de lograrlo. El VAR definió lo que sucedería con ambas acciones que fueron verdaderamente finas y encendieron las alarmas en el conjunto de Núñez.

Es que el dueño de casa pudo haber pasado al frente en el partido coronando el buen juego que mostró a lo largo del cotejo. Santiago Montiel fue partícipe de la primera acción en la que sacó un remate espectacular para colocar la pelota en el ángulo y fuera del alcance de Franco Armani, aunque la posición de Matías Abaldo no permitió que sea el 1 a 0. Más tarde el turno fue de Walter Mazzantti, quien definió y un offside de Federico Vera impidió que sea gol para el equipo de Julio Vaccari. Para colmo, en la media hora restante también tuvieron chances pero no llegaron a concretar.

El primer gol anulado a Independiente ante River

El segundo gol anulado a Independiente vs. River

Independiente y River empataron 0 a 0 en Avellaneda

Más allá de las situaciones mencionadas, el "Rojo" también tuvo varias chances de sacar ventaja en el marcador pero se encontró con una verdadera muralla como lo fue Franco Armani. El arquero del "Millonario" se convirtió en la gran figura de la jornada con varias atajadas que privaron al dueño de casa de convertir. Por el lado del elenco de Núñez, fueron menos oportunidades para vencer a Rodrigo Rey, pero en algunas ocasiones lo pusieron en aprietos.

Ahora, el destino de ambos clubes está puesto en los torneos continentales .Los de Julio Vaccari se medirán contra la Universidad de Chile por los octavos de la Sudamericana este miércoles 13 de agosto y una semana después será la vuelta en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Por otro lado, los de Marcelo Gallardo jugarán por la Libertadores contra Libertad de Paraguay la ida un día más tarde y el 21 del mencionado mes será la vuelta en el Estadio Más Monumental.

El fixture de Independiente en el Torneo Clausura y la Sudamericana 2025