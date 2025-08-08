Volantazo en Independiente: los 10 nombres que borró Vaccari pensando en la Sudamericana

Volantazo en Independiente: los 10 nombres que borró Vaccari para la Sudamericana

En la previa del clásico ante River Plate de este sábado 9 de agosto, Independiente no sólo piensa en el Torneo Apertura sino que también apunta fuerte a la Copa Sudamericana. Julio Vaccari dio una clara demostración de ello en la presentación de la lista para jugar por los octavos de final del mencionado certamen de la que borró a diez futbolistas. Si bien muchos dejaron la institución, lo cierto es que el DT tomó una terminante decisión con sus dirigidos.

Lo cierto es que el "Rojo" se medirá ante Universidad de Chile el próximo miércoles 13 desde las 21.30 y buscará sacar una buena ventaja para una semana después definir como local en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Con un comienzo flojo en el campeonato doméstico, los de Avellaneda saben que necesitan levantar el nivel para salir adelante y pelear por un lugar en la Libertadores del año que viene. Para eso, su entrenador hizo cambios claves en la nómina.

Los diez borrados por Julio Vaccari en Independiente para la Sudamericana

Debido a sus respectivas salidas del "Rojo" en el mercado de pases, el entrenador no contará con: Manuel Tasso, Adrián Spörle, Santiago Salle, Álvaro Angulo, David Martínez, Santiago Hidalgo, Lucas Román, Matías Giménez, Ignacio Maestro Puch y Braian "Chaco" Martínez. Igualmente, habrá cinco caras nuevas de las siete con las que cuenta el DT y dos futbolistas quedaron afuera de la lista. Facundo Zabala, Walter Mazzanti, Ignacio Pussetto, Matías Abaldo y Leonardo Godoy ingresaron, pero no Lucas Lavagnino y Milton Valenzuela. Por supuesto, dependerá del propio estratega darle o no minutos en cancha en la serie a los incorporados recientemente.

En el caso de que Independiente elimine a la U de Chile en octavos, se medirá en cuartos de final contra el ganador de Alianza Lima vs. Universidad Católica de Ecuador, cuyos duelos se llevarán a cabo los mismo días y a la misma hora. Por supuesto, los de Vaccari apuntan alto y quieren llegar lejos en la Sudamericana, uno de los certámenes que puede darle la clasificación a la Libertadores en caso de que lo gane. Por otro lado, en el Apertura también puede alcanzar un boleto para jugarlo, aunque hoy está fuera de los puestos clasificatorios con todavía 13 jornadas por delante más la posibilidad de avanzar en los mano a mano para luego ser campeón y alcanzar el mencionado objetivo.

Ignacio Pussetto es uno de los nuevos nombres en la lista de Independiente para la Copa Sudamericana

El fixture de Independiente en el Clausura y la Sudamericana 2025