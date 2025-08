Vaccari redobló la apuesta en Independiente tras la caída por Copa Argentina: "Orgulloso"

Vaccari redobló la apuesta tra la dura derrota en Independiente en Copa Argentina ante Belgrano de Córdoba.

Independiente sufrió una dura derrota 2 a 0 ante Belgrano de Córdoba por octavos de final de Copa Argentina y, si bien el rendimiento volvió a ser preocupante, Julio Vaccari optó por redoblar la apuesta de cara al futuro y negó que esté atravesando la situación más complicada desde su llegada.

El "Rojo" no consigue levantar cabeza. Después de haber sacado solo un empate entre fechas del Torneo Clausura, ahora quedó eliminado de Copa Argentina y volvió a evidenciar problemas futbolísticos. Más allá de que el entrenador reconoció que "la sensación es amarga", no quiso ser negativo.

"Momento difícil fue cuando agarré. Ese era una momento difícil, que si perdíamos cinco partidos más íbamos a pelear por el descenso; arrancamos y no sabíamos si llegaban los refuerzos, cuándo, cómo, de qué manera. Ese era un momento difícil", expresó Vaccari minutos después de perder en Rosario.

Incluso, el DT sostuvo que, ante este panorama, se le presenta un desafío en el que no se siente incómodo. "Son esos los momentos que más me gustan, que más disfruto como entrenador. Es algo inexplicable, pero una adrenalina que se siente en el cuerpo, algo que realmente a mí me atrapa mucho. Donde más ganas me da de ser entrenador", manifestó.

"Siempre digo lo mismo: el fútbol es esto. Con el semestre que tuvimos el año pasado, todo el mundo espera que Independiente los pase por arriba a los rivales, salga campeón, sea el mejor equipo del mundo. En ese momento, mucha gente decía que Independiente era el mejor equipo del fútbol argentino y hoy, para muchos, somos un desastre. Somos el peor equipo del fútbol argentino. Yo creo que no es ni una, ni la otra", resaltó el conductor del conjunto de Avellaneda.

Después del gran primer semestre que había tenido el equipo, Vaccari confía en que pueden sacar la situación adelante. "Se los dije recién a los chicos, más allá del resultado, sigo estando orgulloso de estos futbolistas. Por cómo entrenan, porque intentan, porque me representan. Cuando todos pudimos alinearnos detrás de algo, le pudimos competir de igual a igual a todos", remarcó.

Para finalizar, destacó algunos aspectos del juego: "Cuando vi el desarrollo del primer tiempo, me gustó cómo el equipo intentó empujarlo, intentó llevarlo por delante. ¿Cómo generamos? Muchísimo más con la sociedad por izquierda (Zabala y Montiel) que por derecha, esas asociaciones y cómo nos metíamos casi en zona final. Esas cosas a mí me gustaron. Sí, es cierto que cuando en el último minuto te meten un gol".

