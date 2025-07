La contundente frase de Julio Vaccari sobre el mercado de pases de Independiente

El 'Rojo' no logra levantar cabeza en el certamen local y su DT se quejó con la dirigencia por el mercado de pases: "Ni idea".

La derrota de Independiente este domingo frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata en condición de visitante provocó más preocupación por el flojo rendimiento del equipo en el arranque del Torneo Clausura 2025. El 'Rojo', que llegó a las semifinales del Apertura, sumó apenas un punto en las primeras tres fechas y no logró demostrar el gran nivel que tuvo en la primera mitad de año. En la conferencia de prensa post partido, el entrenador Julio Vaccari se responsabilizó por el presente de sus dirigidos, a la vez que soltó una fuerte frase contra la dirigencia por el mercado de pases que cerró el pasado jueves.

El DT con pasado en Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia aseguró que "si hay rendimientos individuales bajos es responsabilidad mía", al igual que el hecho de que "el equipo no encuentre los caminos". "Yo soy el que tengo que darles les herramientas para que salgan del bajón. Perdimos muchos duelos individuales, entre ellos la pelota parada defensiva", expresó; justamente, el único tanto en la derrota frente al 'Lobo' provino de un córner en contra que Gastón Suso aprovechó para marcar el único tanto del partido. Luego, al ser consultado sobre cómo quedó conformado el plantel y la llegada de los refuerzos en las últimas semanas, dejó un contundente mensaje: "¿El mercado de pases? No tengo ni idea. No hablo de eso tampoco".

Además, el DT resaltó la necesidad de que los jugadores que llegaron en los últimos días al equipo tengan un tiempo para adaptarse a la idea y el esquema de juego: "Los futbolistas que vengan a Independiente, los que vinieron, están bien y tenemos que ayudarlos lo más rápido posibles a que se acoplen al funcionamiento del equipo y poder crecer todos juntos", afirmó.

No encuentra el rumbo: Independiente sacó apenas un punto en sus primeros tres duelos por el Torneo Clausura 2025.

El enojo de Vaccari con la dirigencia por el mercado de pases de Independiente

La semana pasada, pocas horas después de que se confirme la noticia de la llegada de Martín Nervo a Huracán (jugador que era pretendido por el entrenador para el cuadro de Avellaneda), al ser consultado por los refuerzos otra vez en plena conferencia de prensa Vaccari disparó: "Con el mercado de pases ni idea, desconozco. Tendrías que preguntarles a los dirigentes qué es lo que saben y qué es lo que te pueden aportar ellos...". Incluso, el DT de 45 años fue más allá y opinó que "Independiente no es candidato" al título en este Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino.

Visiblemente fastidioso, el ex director técnico de Vélez insistió con su postura pesimista: "¿Sabés el jugador que me encanta a mí para traer? (Juan Carlos) Portillo. Dije 'es este porque juega de 5, de 2, de 4, de 6, de 3, lo ponemos en todos lados...'. Pero no, va a River". También recalcó que "por eso es candidato River" y concluyó con firmeza: "Me gusta el wing de Colo-Colo (Lucas Cepeda). 'Es este', digo. Va a River... Independiente tiene que lograr fluir en su juego para poder acercarse a que, con funcionamiento y con otras circunstancias más, podamos estar a la altura de esos equipos".

¿Quiénes son los refuerzos de Independiente en este mercado de pases?