El drama de Independiente con un campeón de la Sudamericana que encendió las alarmas en Avellaneda

El drama de un exjugador de Independiente que encendió las alarmas en Avellaneda

Un exjugador de Independiente generó preocupación en el club en las últimas horas mientras el equipo comandado por Julio Vaccari se prepara para afrontar el cruce por la segunda fecha del Torneo Clausura 2025 ante Talleres de Córdoba. Se trata de un futbolista que se consagró campeón de la Copa Sudamericana con el "Rojo" en 2017 y actualmente viste la camiseta de otro club. Esto tiene que ver con una demanda por parte de su representante a raíz de una importante deuda impaga por parte del "Rojo".

El jugador en cuestión es Alan Franco, quien hoy se desempeña en el San Pablo de Brasil y su mánager, Hugo Omar Issa, realizó un reclamo a la institución de Avellaneda por lo que fue su pase al Atlanta United de la MLS de Estados Unidos. El monto tiene que ver con las comisiones e intereses que todavía no recibió años después de la mencionada transferencia. El problema para Independiente es que llegó en pleno mercado de pases mientras el DT trabaja en las nuevas incorporaciones.

La demanda a Independiente por el pase de Alan Franco

El mencionado mánager reclamó ante la Justicia que, según lo que se cerró con el conjunto estadounidense, debía recibir el 10% de la transferencia. De acuerdo a lo que afirma, el "Rojo" cobró el dinero pero nunca le envió ese dinero. A raíz de los intereses que crecieron con el correr de los años, hoy el "Rojo" le estaría debiendo una suma cercana a los 350 mil dólares. Esto último genera preocupación en la cúpula de la institución ya que planean incorporar refuerzos antes de que cierre el libro de pases.

Problemas con Alan Franco, exjugador de Independiente

Los números de Alan Franco con la camiseta de Independiente

Partidos jugados : 128.

: 128. Goles : 1.

: 1. Asistencias : 2.

: 2. Títulos: Copa Sudamericana 2017 y Suruga Bank 2018.

Independiente va por Saracchi, de Boca

Con el inicio del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, Independiente no cerró las puertas del mercado de pases y puede cerrar al jugador por el que tanto insistió Julio Vaccari. Se trata de Marcelo Saracchi, el lateral izquierdo de Boca Juniors que habría dado una respuesta positiva para llegar al "Rojo", tras no ser tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo. De acuerdo a información de TyC Sports, Saracchi le comunicó a Independiente que tiene intenciones de jugar en Avellaneda y que acepta la oferta contractual. Sin embargo, aún falta conocer la respuesta de Boca a la oferta que envió en las últimas horas la dirigencia del "Rey de Copas", pero todo indica que no habrá trabas para alcanzar un acuerdo.

Saracchi llegó al "Xeneize" a mediados del 2023 a cambio de 1.8 millones de euros al Levante de España. Durante los dos años en la institución, el jugador del seleccionado uruguayo alternó buenas y malas. Fue con Diego Martínez, en 2024, cuando mejor y más rodaje tuvo, algo que cambió con la parte final de Fernando Gago y, sobre todo, con Russo. Ahora, el exjugador de River Plate tendría la chance de jugar en su tercer club del fútbol argentino si todo sale como creen en el "Rojo".