Angulo se fue de Independiente y rompió el silencio desde México

Álvaro Angulo rompió el silencio desde México después de su arribo a los Pumas de la UNAM en este mercado de pases. El futbolista colombiano que llegó a Independiente y tuvo muy buenos partidos dejó el club luego de que el DT del elenco que milit en la Liga MX pose sus ojos en él. Ahora, días después de firmar contrato, habló sobre su nuevo rumbo y su alejamiento de Avellaneda que sin dudas significó un golpe para los hinchas.

En diálogo con la prensa, el lateral que también cumple funciones en ataque no se guardó nada a la hora de analizar lo que fue su transferencia. Es que Julio Vaccari perdió una pieza importante mientras espera por el arranque del Torneo Clausura, pero también por la Copa Argentina y la Sudamericana. Tras su despedida de Independiente y lo que sucedió para que se vaya a otro equipo, Angulo sorprendió a más de uno.

"Me voy a encontrar con un cuerpo técnico que tuve y con el que me fue bien deportivamente en Atlético Nacional. También sé a la institución que llego y quiero estar a la altura. La influencia de Efraín Juárez fue viral, me mostró su interés para que llegara a Pumas desde el primer momento y acepté", sostuvo el defensor que dejó el "Rojo" a menos de una semana del comienzo del campeonato local a cambio de Ignacio Pussetto.

Cabe destacar que en un principio, el conjunto mexicano ofertó 1.500.000 dólares por el 50% que posee el "Diablo" más el pase completo de Pussetto. Luego la pelota la tuvo el conjunto de Avellaneda, que tuvo que tomar una decisión para desprender del futbolista que fue una pieza fundamental en el semestre. No es un detalle menor, ya que sin dudas será una baja de peso en el segundo, donde los de Vaccari buscarán la gloria en los tres torneos que disputen para volver a la primera plana.

Los números de Angulo en Independiente

Partidos jugados : 23.

: 23. Goles: 4.

La otra baja sensible que sufrió Vaccari en Independiente

Ignacio Maestro Puch, nacido en San Miguel de Tucumán se irá al club sanjuanino por 18 meses sin cargo ni opción de compra, por lo que su nuevo vínculo finalizará en diciembre del 2026. De esta manera, será el tercer club en la carrera del joven de 21 años que hizo sus primeras armas en el "Decano" y arribó al "Rojo" de Avellaneda donde sólo marcó dos tantos. Ahora tendrá la chance de lucirse con otra camiseta en los próximos meses donde peleará por no bajar de categoría.

Con su despedida se sumará a las salidas de Brian Martínez -cedido a Tigre-, Adrián Spörle -libre a Belgrano de Córdoba-, Santiago Salle -también a San Martín de San Juan y Álvaro Angulo, quien fue vendido a los Pumas de la UNAM de México. En cuanto a incorporaciones, arribaron Walter Mazzantti proveniente de Huracán, Ignacio Pussetto del Pumas y Leonardo Godoy del Atlético Paranaense de Brasil. Mientras tanto, la dirigencia acelera por nuevos refuerzos pero aún no hay otro cerrado y otros apellidos importantes como los de Esequiel Barco y Nicolás Tagliafico también suenan fuerte en las paredes del Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.