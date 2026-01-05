La ruta 16 fue recientemente el escenario de un escalofriante hallazgo. Este domingo, dos ciclistas que transitaban por el kilómetro 28,5 se toparon con un cuerpo en avanzado estado de descomposición a la vera del camino, en las cercanías de Puerto Tirol, en Chaco. Aunque los investigadores no pudieron identificarlo en las primeras horas del hallazgo, mediante complejos procedimientos técnicos se confirmó que se trataba de Carlos Ernesto Zagni, de 45 años.

El trágico suceso movilizó a las autoridades chaqueñas a la zona del hallazgo, que se encuentra en las inmediaciones del Camping Policial. Allí, los dos ciclistas alertaron a las fuerzas de seguridad tras divisar lo que parecía ser un cuerpo sin vida a unos cinco metros de la calzada.

Se movilizaron al lugar agentes de la Comisaría de Puerto Tirol, junto a la división de Medicina Legal. Por su parte, la Fiscalía en turno Nº6, a cargo de Marina Echarri, llevó a cabo las tareas de coordinación de las actuaciones judiciales.

En ese orden, se realizaron en el lugar tareas de preservación del área, a las cuales se les sumaron relevamientos fotográficos y la recolección de indicios, mientras se completaba la intervención de los profesionales forenses.

El avance de la investigación hasta el momento

La información recolectada hasta el momento apunta a que se trataría de Carlos Ernesto Zagni, de 45 años de edad, el cual llevaría entre siete y diez días sin vida. En una primera instancia se dificultó su reconocimiento, ya que no tenía entre sus pertenencias documentación que certifique su identidad, según informó la Fiscalía de Investigación Penal Nº6, que está a cargo de la investigación, encabezada por Marina Echarri.

En la escena del hecho no se logró establecer la causa del deceso, por lo que, de manera provisoria, el caso se investiga bajo la carátula de "muerte dudosa". Bajo ese contexto, se dispuso el traslado del fallecido al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Chaco, donde se le llevará a cabo una autopsia, la cual tiene como fin determinar la causa del fallecimiento, el tiempo estimado de muerte y si existen signos compatibles con un hecho violento.

Por su parte, el personal del Gabinete Científico realizó rastrillajes en el sector, buscando localizar prendas, documentación u otros elementos que puedan aportar información clave al caso. Al mismo tiempo, los investigadores comenzaron el cruce de datos con denuncias de personas desaparecidas registradas en la provincia en las últimas semanas.