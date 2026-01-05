Fue a tirar la basura en Mar del Plata y encontró un cráneo: investigan su procedencia

En los últimos días un macabro hallazgo tuvo lugar en la ciudad de Mar del Plata. Un vecino salió a tirar la basura y encontró un cráneo humano en el contenedor de residuos.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso después de un llamado anónimo al 911. Tras ello, acudió al lugar señalado personal de la Comisaría N°9 y constataron la presencia de restos óseos dentro de un contenedor, de los que se utilizan para la recolección de basura. Se inició una investigación judicial para determinar el origen.

El volquete estaba en la calle Alem al 4900, en la zona de Playa Grande. Según las fuentes policiales los huesos fueron encontrados entre bolsas de residuos y parecían haber recibido algún tipo de tratamiento previo, como un lavado con químicos.

La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Russo, titular de la UFI Nº 7, quien dispuso las pericias correspondientes para identificar los restos y esclarecer las circunstancias del hallazgo. El contenedor fue preservado para permitir el trabajo de la Policía Científica.

Encontró un cráneo cuando cortaba el pasto en su casa

Un hecho similar ocurrió hace pocas semanas en una casa de La Plata. Un hombre en el barrio Los Hornos descubrió huesos que sobresalían de la tierra mientras cortaba el pasto en su casa e inmediatamente dio aviso a los dueños de la propiedad y a la Policía.

El hallazgo del cráneo y de otros huesos semienterrados ocurrió en la calle 150, entre 57 y 58 de la ciudad de La Plata. El personal policial que se acercó hasta el lugar confirmó la presencia de los restos y preservó la escena para que la Policía Científica efectúe las pericias correspondientes.

Huesos encontrados en La Plata: de quiénes son

La principal hipótesis del caso es que, anteriormente, residieron en la misma vivienda estudiantes de Medicina, lo cual explicaría la presencia de huesos porque suelen utilizar un esqueleto como material de estudio. Cabe recordar que en la capital provincial se ubica una de las Universidades que ofrece la carrera y otras vinculadas al sistema de salud.

Lo que refuerza esta teoría es que la policía también encontró apuntes y otros elementos vinculados a la carrera de medicina. El vecino que encontró los restos declaró a las autoridades que vive, al menos, hace un año allí. De todas maneras se abrió una investigación bajo la carátula “hallazgo de restos óseos" y se esperan definiciones sobre la procedencia de los huesos.