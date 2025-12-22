Macabro: encontró un cráneo y otros huesos cuando cortaba el pasto en su casa

La policía investiga si se tratan de restos humanos.

Un hecho inédito sucedió en una casa de La Plata cuando un hombre, de 50 años, cortaba el pasto. Un vecino de la localidad de Los Hornos descubrió huesos que sobresalían de la tierra e inmediatamente dio aviso a los dueños de la propiedad y a la Policía. Ahora, los investigadores intentan establecer si son restos humanos, ya que también encontraron apuntes y elementos que suelen usar estudiantes de Medicina.

El hallazgo ocurrió en la noche del sábado, mientras el denunciante realizaba tareas de mantenimiento en una vivienda ubicada en la calle 150, entre 57 y 58, y se encontró con un cráneo y otros huesos semienterrados. El personal policial que se acercó hasta el lugar confirmó la presencia de los restos y preservó la escena para que la Policía Científica efectúe las pericias correspondientes.

De quiénes son los huesos encontrados en La Plata

La principal hipótesis del caso es que, anteriormente, residieron en la misma vivienda estudiantes de Medicina, lo cual explicaría la presencia de huesos como material de estudio. Cabe recordar que en la capital de la provincia de Buenos Aires se ubica una de las Universidades que ofrece la carrera y otras vinculadas al sistema de salud.

Además, encontraron apuntes y otros elementos vinculados a la carrera de medicina. El vecino que encontró los restos declaró a las autoridades que vive, al menos, hace un año allí. De todas maneras, la se abrió una investigación y la causa fue caratulada como “Hallazgo de restos óseos", según medios locales.

Cómo sigue la investigación

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°2, a cargo de Betina Lacki, será la encargada de esclarecer lo sucedido.

No es la primera vez que un hecho de estas características se registra en La Plata. Hace tres años, un grupo de estudiantes universitarios se disponía a colocar flores y plantas en el fondo de una pensión, pero se encontraron con dos cráneos, dos maxilares inferiores, una vértebra y otros huesos más pequeños enterrados.

En ese momento y asombrados, contactaron rápidamente a los propietarios, guardaron todo lo que encontraron en una bolsa y se dirigieron hasta la Comisaría 9°, donde les tomaron declaración. Por entonces, el hallazgo se había producido en una vivienda de la calle 115, entre 61 y 62, en el barrio El Mondongo de la capital bonaerense. En aquella oportunidad, los investigadores habían planteado la misma hipótesis inicial que con el descubrimiento del último fin de semana.