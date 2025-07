Los 8 nombres que suenan como refuerzos del Independiente de Vaccari: la lista completa

Julio Vaccari espera refuerzos para Independiennte.

Después de un 2023 al borde del precipicio y de un 2024 con altibajos en lo futbolístico, Independiente consiguió en el primer semestre de 2025 volver a las fuentes y ser uno de los equipos con mejor rendimiento en el fútbol argentino. Es que probablemente desde 2018 que el "Rey de Copas" no lograba identificar al hincha con su juego, algo que se vio trasladado en cuanto a los resultados, al quedarse en la puerta de jugar la final del Torneo Apertura.

Sin embargo, algunas complicaciones se le presentan a Julio Vaccari de cara al segundo semestre, frente a la inminente salida de la "Pantera Negra Turbo" Álvaro Ángulo y el trueque con el Pumas de México para que en lugar de él más un dinero se cierre la operación. Esto lleva a la búsqueda urgente de un lateral izquierdo, que se suma a la de un defensor central y algún delantero para suplir la falta de definición que sufrió el equipo en algunos partidos.

Los 8 nombres que suenan en Independiente como refuerzos

Ignacio Pussetto

El ex delantero de Huracán se encuentra actualmente en Pumas de México, pero en los próximos meses estará viajando a Argentina con su familia para terminar de cerrar su pase al club de Avellaneda. En los últimos días se definió su partida del club mexicano, quien fue a la carga por Álvaro Angulo, que manifestó su intención de querer emigrar. La transacción sería por el 100% de Pussetto más 750 mil dólares para quedarse con la "Pantera Negra Turbo".

Juan Portillo

El defensor de Talleres de Córdoba es el nombre que más gusta para reforzar la defensa, aunque la operación no es sencilla. Independiente lo tiene en carpeta como reemplazo natural de Kevin Lomónaco en caso de que el zaguero central, que fue convocado en la última doble fecha de eliminatorias a la Selección argentina, sea vendido. Sin embargo, el mandamás del club cordobés, Andrés Fassi, no lo tiene como transferible por el momento y, si bien aún no trascendió su cotización, el "Rojo" no pudo avanzar hasta ahora por este nombre.

Adonis Frías

El zaguero surgido de Defensa y Justicia y que actualmente se desempeña en el León de México aparece como el plan B en caso de que no avance la negociación por Portillo. Es un defensor que gusta en la dirigencia y al entrenador, aunque su llegada también dependerá de lo que suceda con Lomónaco. Hay que tener en cuenta que desde el inicio del 2025 el puesto de zaguero central fue una prioridad para Vaccari, dado que no cuenta con demasiadas variantes en el puesto y además el mes pasado Sebastián Valdés se sometió a una cirugía que le lleva al menos un mes de recuperación.

Zaid Romero

Romero aparece como otra alternativa en la defensa. Actualmente en el Brujas de Bélgica, supo dejar una gran imagen en 2023 en Estudiantes de La Plata, donde se mostró como un defensor con gran anticipo en las dos áreas. Incluso con el dato del partido que jugó contra Independiente dos años atrás, cuando convirtió un gol en contra y a los cinco minutos uno a favor del "Pincha", que ganó 2 a 1 ese partido en Avellaneda.

Lucas Merolla

Lucas Merolla es otro de los defensores que aparece en carpeta proveniente del fútbol mexicano. El defensor de Mazatlán tiene 30 años y una larga trayectoria que encontró su pico máximo en Huracán, club del que se fue en medio de una situación escandalosa tras quedar colgado del club por no querer negociarlo con Boca. Sonó en varios mercados de pases en el fútbol argentino y hoy aparece en el radar del "Orgullo Nacional", aunque no es prioridad.

Nicolás Tagliafico

Nicolás Tagliafico, capitán del Independiente campeón de la última Sudamericana.

El campeón con Independiente en 2017 de la Copa Sudamericana en el mítico Maracaná es uno de los nombres que suenan en el elenco de Avellaneda. Su apellido aparece en medio de una situación crítica con el Lyon, al que hicieron descender a la segunda división del fútbol francés. El zaguero nacido en Rafael Calzada busca competitividad con vistas al mundial 2026 y es seguido de cerca por Real Oviedo y Sevilla de España. También está en carpeta de Everton y West Ham de Inglaterra.

Esequiel Barco

Otro campeón en el Maracaná con Independiente, autor del gol que le dio el título al "Rey de Copas" frente a Flamengo. Su nombre suena después de que manifestara su deseo de dejar al Spartak de Moscú de Rusia. El volante creativo fue vendido del "Rojo" al Atlanta United en 15 millones de dólares cuando era muy joven y de ahí fue comprado por River, donde lo vendieron en 14 millones de dólares al fútbol ruso.

Nicolás Fernández

El último nombre a la vista es "Uvita" Fernández, hermano del ex Independiente Leandro Fernández y de el ex Racing, Brian Fernández. Con pasado en San Lorenzo y Defensa y Justicia, actualemente su ficha pertenece a Belgrano de Córdoba, que lo cotizó en 4 millones de dólares, lo que lo pone por el momento fuera del alcance del club de Avellaneda.