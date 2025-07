A Independiente se le escapó otro refuerzo tras la furia de Vaccari y lo cerró un club argentino

A Independiente se le escapó otro refuerzo y Vaccari estalló en la conferencia de prensa.

A Independiente se le escapó otro refuerzo en el mercado de pases, después de la furia de Julio Vaccari en la conferencia de prensa posterior a la derrota por 2-1 frente a Talleres de Córdoba en Avellaneda. Para colmo, lo cerró un club argentino y le dio la razón al entrenador, que "se plantó" una vez más para pedirle más fichajes a la cúpula del "Rojo" en sala de prensa del estadio.

En esta oportunidad, apareció Huracán a último momento para quedarse con la incorporación de Hugo Nervo. El defensor de 34 años, que puede desempeñarse como central o lateral derecho, regresa a la institución de Parque Patricios más allá de que el "Rey de Copas" buscaba un reemplazante de experiencia para cuando falte Kevin Lomónaco.

De acuerdo con la información del periodista deportivo especializado en el mercado de pases, César Luis Merlo, el ex Arsenal tendrá un contrato con el "Quemero" hasta el 31 de diciembre del 2026. De hecho, publicó que "si bien estaba la oferta de Independiente, apenas apareció el Globo, no lo dudó y cerró todo. En los próximos días, llegará desde México (Atlas) para la revisión y firma".

Nervo "se le escapó" a Independiente y es refuerzo de Huracán.

Vaccari, de nuevo irónico por el mercado de pases: "Ni idea, preguntales a los dirigentes"

Consultado por los refuerzos otra vez en plena conferencia de prensa, el director técnico de 45 años disparó: "Con el mercado de pases ni idea, desconozco. Tendrías que preguntarles a los dirigentes qué es lo que saben y qué es lo que te pueden aportar ellos...". Incluso, el ex Defensa y Justicia fue más allá y opinó que "Independiente no es candidato" al título en este Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino.

Visiblemente fastidioso, el ex DT de Vélez insistió con su postura pesimista: "¿Sabés el jugador que me encanta a mí para traer? (Juan Carlos) Portillo. Dije 'es este porque juega de 5, de 2, de 4, de 6, de 3, lo ponemos en todos lados...'. Pero no, va a River". También recalcó que "por eso es candidato River" y concluyó con firmeza: "Me gusta el wing de Colo-Colo (Lucas Cepeda). 'Es este', digo. Va a River... Independiente tiene que lograr fluir en su juego para poder acercarse a que, con funcionamiento y con otras circunstancias más, podamos estar a la altura de esos equipos".

¿Quiénes son los refuerzos de Independiente en este mercado de pases?