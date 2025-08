Sonríe Vaccari en Independiente: la figura que recupera para el clásico vs. River

Independiente no pasa su mejor momento y el próximo sábado 9 de agosto desde las 18.30 horas buscará remontarlo contra River Plate en el Torneo Clausura 2025 antes de jugar por la Sudamericana. Para dicho cotejo ante el "Millonario", Julio Vaccari recuperará a una de sus principales figuras que hasta el momento no tuvo minutos en el semestre. Si bien dependerá del DT darle lugar entre los titulares, lo cierto es que el futbolista se perfila para volver lo antes posible y no sería extraño que esté desde el arranque en el clásico.

Se trata de Sebastián Valdéz, zaguero del "Rojo" de Avellaneda que ya entrena a la par de sus compañeros tras dejar atrás una lesión que no sólo lo marginó de los últimos compromisos antes del parate, sino también de la pretemporada. El central surgido en Los Andes estuvo cerca de regresar en la lista de concentrados contra Belgrano de Córdoba pero el entrenador lo dejó afuera a última hora y ante la urgencia de ganar en una semana por demás agitada lo incluiría contra los de Marcelo Gallardo. Si bien el técnico tendrá la última palabra, lo cierto es que no lo descartan incluso para estar desde el arranque.

Sebastián Valdéz, el apuntado para volver en Independiente vs. River

El futbolista con pasado en Central Córdoba de Santiago del Estero se recuperó recientemente de una lesión en el tendón peroneo del tobillo derecho que lo mantuvo lejos del verde césped desde finales del Apertura. Quien sintió más que nadie su ausencia fue su compañero de zaga, Kevin Lomónaco, con quien mostró cierta fortaleza en la defensa que fue clave para alcanzar instancias decisivas del mencionado torneo e incluso de la Copa Sudamericana. Ahora, con la necesidad de sumar de a tres mientras ocupan el último lugar de la Zona B del Clausura luego de tres fechas, su vuelta está a un sólo paso.

Para colmo, el "Rojo" también debe jugar en pocos días por el certamen continental en el que se medirá contra Universidad de Chile, que dejó afuera a Guaraní de Paraguay en 16avos. Por este motivo, Vaccari tomaría la terminante decisión de que el jugador regrese contra River para que empiece a tener rodaje otra vez y esté ante los chilenos. Igualmente, el técnico tendrá la última palabra sobre el central que vistió la casaca de Independiente en 26 oportunidades y se ganó el lugar rápidamente como titular.

Sebastián Valdez volvería a jugar en Independiente en el clásico contra River

Cuándo juegan Independiente vs. River por el Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El cruce por la cuarta fecha del Torneo Clausura será este sábado 9 de agosto de 2025 desde las 18.30 entre el "Rojo" y el "Millonario" en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. La transmisión de dicho encuentro estará a cargo del canal TNT Sports, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.

