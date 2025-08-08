Historial River vs Independiente en el fútbol argentino: así están en el mano a mano

River e Independiente protagonizarán este fin de semana una nueva edición de uno de los clásicos más tradicionales del fútbol argentino. El panorama actual presenta un contraste marcado entre ambos equipos. River lidera la zona B del Clausura con siete unidades, producto de dos triunfos y una igualdad, mientras que Independiente está último en su grupo con apenas un punto conseguido de nueve posibles, y también viene de sufrir un duro golpe por Copa Argentina.

El encuentro se disputará el sábado 9 de agosto a las 18.30 en el estadio Libertadores de América por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. La rivalidad entre ambos equipos se extiende por más de un siglo y presenta números que reflejan la supremacía del Millonario en los enfrentamientos directos. La última vez que se vieron las caras fue el 8 de febrero de este año por el Apertura, con victoria de River por 2-0 gracias a un doblete de Facundo Colidio.

¿Cómo está el historial entre River e Independiente?

La estadística general marca una clara ventaja para el conjunto de Núñez en el historial. En total se disputaron 232 clásicos, con 66 victorias de Independiente, 98 de River Plate y 68 empates. La diferencia de 32 partidos a favor del Millonario demuestra el dominio histórico en esta rivalidad. El primer encuentro oficial entre ambos ocurrió el 29 de junio de 1915 por la Copa Campeonato y terminó con victoria 3-0 de River Plate, marcando el inicio de una rivalidad que perdura hasta nuestros días.

Los números en el profesionalismo muestran una tendencia similar a la del historial general. En la Era Profesional se enfrentaron en 179 partidos: 77 triunfos de River, 52 de Independiente y 50 igualdades. En contraposición, el fútbol amateur presenta registros completamente equilibrados, con 18 partidos jugados y seis victorias para cada equipo más seis empates.

Las últimas confrontaciones favorecen ampliamente al conjunto riverplatense. El Millonario no perdió en los últimos 7 enfrentamientos en el historial, con 4 victorias y 3 empates. El Rojo ganó por última vez en la Copa Maradona 2020, cuando se impuso por 2-0 con un doblete de Alan Velasco, en un partido que River disputó como local en cancha de Banfield debido a reformas en el Monumental.

La fortaleza de River como visitante en Avellaneda también marca una tendencia preocupante para los hinchas del Rojo. Para encontrar el último triunfo de Independiente en el Estadio Monumental hay que remontarse hasta la octava fecha del Torneo Apertura 2009, cuando venció 3-1 al Millonario con tantos de Darío Gandín, Ignacio Piatti y Andrés Silvera. Esa sequía de más de 15 años sin victorias en Núñez refleja la dificultad que presenta para el Rey de Copas enfrentar al Millonario en su estadio.

Las estadísticas de River e Independiente: el historial